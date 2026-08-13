Cienciano recibirá a Botafogo en uno de los cruces más esperados de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 13 de agosto a partir de las 7:30 pm hora de Lima / 8:30 pm ET / 9:30 pm hora de Brasilia / 5:30 pm PT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Cienciano vs. Botafogo EN VIVO, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming tanto en EE.UU. como el resto del mundo para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol regional.
¿En qué canal ver Cienciano vs. Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en EE.UU.?
El partido Cienciano vs. Botafogo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver en Estados Unidos este jueves 13 de agosto en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:
|Canales de televisión
|Streaming
|--
|beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y por VPN, conectándote a cualquier país de Sudamérica para disfrutar de la señal de DirecTV Sports o ESPN.
¿En qué canal ver Cienciano vs. Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el resto del mundo?
El partido Cienciano vs. Botafogo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver en Estados Unidos este jueves 13 de agosto (y viernes 14 de agosto, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:
- México: Disney+ Premium Mexico
- Alemania: Sportdigital FUSSBALL
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Paramount+
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN3 Colombia
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte