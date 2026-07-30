ESPN transmitirá el choque entre Boca vs. O’Higgins EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para jueves 30 de julio en el Estadio El Teniente, a partir de las 7:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir el minuto a minuto de Depor. No recomendamos Pelota Libre TV.

Boca vs. O’Higgins: previa del partido

¿Cómo ver ESPN para seguir Boca vs. O’Higgins?

Los aficionados podrán ver el partido entre Boca Juniors y O’Higgins a través de la señal de ESPN, disponible en los principales operadores de televisión por cable de Latinoamérica que incluyen el canal dentro de su programación deportiva.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins por Disney+ Premium?

Si en tu país el encuentro es transmitido por ESPN, también podrás seguirlo mediante Disney+ Premium, que ofrece la señal en vivo de los canales ESPN incluidos en el plan Premium. Solo debes iniciar sesión y acceder a la sección de deportes.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para Boca vs. O’Higgins?

Los usuarios de Smart TV pueden descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión con una cuenta Premium y dirigirse a la pestaña de ESPN para disfrutar del encuentro en vivo desde una pantalla grande.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para Boca vs. O’Higgins?

El partido también podrá seguirse desde teléfonos Android y iPhone mediante la aplicación oficial de Disney+ Premium. Solo necesitas una conexión estable a internet y una suscripción activa para acceder a la transmisión de ESPN.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins desde una computadora?

Quienes prefieran seguir el compromiso desde una PC o laptop podrán ingresar a Disney+ Premium desde su navegador web, iniciar sesión y acceder a la sección de ESPN para ver el partido en vivo.

¿Qué plan de Disney+ necesito para ver ESPN?

Para acceder a los canales de ESPN y a sus transmisiones deportivas en vivo, es necesario contar con una suscripción a Disney+ Premium, ya que los canales lineales de ESPN están incluidos en ese plan.

¿Qué deportes puedo ver en ESPN por Disney+ Premium?

Además de Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana, Disney+ Premium permite acceder a la programación deportiva de ESPN, con competiciones internacionales de fútbol, tenis, automovilismo, baloncesto y mucho más, según la disponibilidad en cada país.

¿Dónde encontrar la transmisión de ESPN en Disney+?

Una vez dentro de la aplicación de Disney+, solo debes ingresar al apartado ESPN o Deportes en vivo, donde aparecerán los eventos programados. Desde allí podrás seleccionar la transmisión de Boca vs. O’Higgins y seguir el partido en directo.

Boca vs. O'Higgins juegan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Boca Juniors)