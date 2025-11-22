Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN EN VIVO, Lanús vs. Atlético Mineiro: mira la final de Copa Sudamericana vía Pelota Libre TV
Este sábado 22 de noviembre desde Asunción, Paraguay, Lanús vs. Atlético Mineiro disputará EN VIVO y EN DIRECTO el partido que define al campeón de la Copa Sudamericana durante la temporada 2025. ¿Qué canales cuentan con los derechos televisivos para transmitir este compromiso? Disfruta esta final por las señales de ESPN, Disney Plus Premium, DIRECTV, DSports y DGO. ¡No lo busques por Pelota Libre! ¿Cuáles son los horarios de este crucial encuentro? Para Argentina, el duelo está pactado para las 5:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. Revisa el resumen, goles y todas las incidencias en la página web de Depor.
ESPN pasa el Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025. (Video: Lanús)