Estudiantes vs. Bragantino se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 2 de mayo, en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2023. El encuento se llevará a cabo en el Estadio Nabi Abi Chedid y arrancará desde las 7:00 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de DIRECTV Sports, DTVGO, Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Brasileños y argentinos quieren aislarse en la punta de un grupo que completan Oriente Petrolero boliviano y Tacuary paraguayo, que han encajado dos derrotas en estas dos primeras fechas del torneo de plata de la Conmebol. En la Sudamericana solo el primer clasificado avanza directamente a octavos de final, mientras que el segundo se verá las caras, en una eliminatoria previa, con algún tercer colocado de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En este sentido, Bragantino y Estudiantes, que afronta este compromiso en plena racha positiva, no quieren sobrecargar más a sus plantillas con una eliminatoria extra en un calendario ya apretado al máximo.

Estudiantes vs. Bragantino: horarios y canales TV

México : 18:00 horas

: 18:00 horas Colombia: 19:00 horas

Ecuador : 19:00 horas

: 19:00 horas Perú: 19:00 horas

Bolivia : 20:00 horas

: 20:00 horas Chile: 20:00 horas

Paraguay : 20:00 horas

: 20:00 horas Venezuela: 20:00 horas

Argentina : 21:00 horas

: 21:00 horas Uruguay: 21:00 horas

El conjunto paulista no llega, sin embargo, en su mejor momento después de ser goleado 0-3 en casa por el Cruzeiro, propiedad del exdelantero Ronaldo Nazário, de vuelta este año en la primera división de la Liga brasileña. De esta forma, el equipo de la factoría Red Bull puso fin a una secuencia de cinco partidos sin conocer la derrota, perjudicado en parte por la expulsión de Aderlan en la primera mitad.

Pese al mal resultado y al inicio irregular en el Campeonato Brasileño, el técnico Pedro Caixinha valoró positivamente la actitud de una plantilla que, por otro lado, se ha paseado en sus dos primeros enfrentamientos en la Sudamericana. Goleó a domicilio al Tacuary (1-4) y le endosó una manita a Oriente Petrolero (5-0) en Bragança Paulista. Nueve goles a favor y tan solo uno en contra, números sólidos para recibir a Estudiantes de La Plata, uno de los equipos más tradicionales del continente.

El cuadro argentino también ha empezado con fuerza la Sudamericana. Derrotó 0-1 a Oriente Petrolero y atropelló a Tacuary con un contundente 4-0.Marcha quinto en la Torneo de la Liga Profesional del fútbol argentino. El pasado jueves encadenó su octavo partido sin perder en distintas competiciones tras vencer 1-2 al Platense, con un balance de siete triunfos y un empate.

El técnico Eduardo Domínguez, sin embargo, ha hecho autocrítica antes de viajar a Brasil, al quejarse de la falta de gol de su equipo, pese a dominar ampliamente a sus rivales. Con respecto al duelo contra Bragantino señaló: “Sabemos que será un partido clave para nosotros, pero también para ellos”.

Estudiantes vs. Bragantino: probables alineaciones

Estudiantes: Daniel Sappa; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero; Gastón Benedetti, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez y Mauro Boselli.

Bragantino: Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Natan, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires, Bruninho; Helinho, Eduardo Sasha y Sorriso.





