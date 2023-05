En el FC Barcelona están ilusionados con el regreso de Lionel Messi. Son conscientes de que ahora más que nunca tienen el escenario ideal para convencerlo de que tenga una segunda oportunidad en Cataluña. Sin embargo, de no concretarse la Vuelta de ‘Leo’, los culés ya tienen una alternativa más en su abanico de posibilidades para reforzar la plantilla de Xavi Hernández.

Se trata de Gabri Veiga, mediocampista de 20 años del Celta de Vigo y que en esta temporada ha destacado en su posición. Su juventud es uno de los principales atractivos, pues cuenta con la edad propicia para que siga creciendo dentro del club. Que su clausula de rescisión sea de 40 millones de euros también es otro de los puntos que lo convierten en un jugador interesante en el marcado de pases.

Según informan el diario As, Xavi está convencido de que es un volante hecho para el Barcelona. Joan Laporta también es otro de los que cree que podría encajar perfectamente en ese estilo. Sin embargo, el principal problema estaría en que no son los únicos interesados: Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Manchester United también han preguntado por él.

Si finalmente consiguen delanteras en la pugna por Veiga, solo existen dos caminos para que contratación sea una realidad cuando se abra el mercado de pases: que no regrese Lionel Messi y que los ajustes en el Fair Play Financiero sean claves. No es descabellada que se den estas condiciones, pues lo del rosarino depende de muchos factores que por ahora no se están cumpliendo.

“Laporta no le pierde la cara a un jugador que considera muy del estilo de juego blaugrana. Con todo, para afrontar la operación se deben dar dos condicionantes económicos: primero, que Messi no retorne a la entidad y, segundo, que el Barça siga ajustando sus cuentas para sortear el Fair Play Financiero. La guerra entre los principales clubes de España por Gabri Veiga está abierta y será feroz”, señala el citado medio.

Gabri Veiga será uno de los volantes más solicitados en el próximo mercado de pases. (Foto: EFE)

Por otro lado, los argumentos del Real Madrid también son sólidos: quieren seguir renovando su centro del campo y Veiga podría ser perfecto si tomamos en cuenta que ya llegaron Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, además de que Jude Bellingham es otra de las obsesiones de Florentino Pérez.

“Veiga se ajusta como un guante al prototipo de jugadores que el Madrid está fichando en los últimos años: joven, a un precio razonable, preferiblemente del mercado nacional y con mucha proyección. Por otro lado, aunque la negociación con Bellingham está muy avanzada, no sucede lo mismo con el Dortmund, que sigue pidiendo demasiado dinero, 150 millones de euros, por su jugador”, señala As.

El Celta de Vigo ya ha sido claro: para que las negociaciones por Veiga se abran, el club que lo quiera deberá poner sobre la mesa los 40 millones de euros de su cláusula. Veremos si finalmente el Barcelona termina ganándole la pulseada al Real Madrid, o si el jugador nacido en Porriño toma otro rumbo pensando en su futuro futbolístico.

¿Cuándo volverá a jugar el Barcelona?

Luego de la última victoria sobre el Real Betis por 4-0, el Barcelona volverá a jugar este martes 2 de mayo cuando reciba al Osasuna en el Spotify Camp Nou. Este compromiso, válido por la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander, está programado para las 12:30 p.m. y será clave para que los de Xavi Hernández sigan sumando en su búsqueda de asegurar el título liguero.





