Aunque durante esta temporada está siendo menos determinante que en la anterior, Karim Benzema se mantiene como la principal carta de gol del Real Madrid. Ahora está mejor arropado con Vinícius Júnior y Rodrygo, sobre todo porque estos dos han encontrado un vínculo perfecto con la portería rival. Sin embargo, al igual como ha sucedido paulatinamente en otras posiciones, los ‘blancos’ buscan una renovación pensando en el largo plazo, más si tomamos en cuenta que el francés tiene 35 años y físicamente ha tenido muchos inconvenientes.

Consciente de ello, Carlo Ancelotti sabe que si se queda en el Real Madrid tendrá que pensar muy bien quién podría ser su siguiente incorporación. El ‘Gato’ no ha perdido su calidad, por algo hace no mucho ganó el Balón de Oro. No obstante, las exigencias cada vez son mayores y las lesiones no lo han favorecido en esta etapa de su carrera.

Así, pues, en diálogo con los medios de comunicación previo al encuentro frente a la Real Madrid, el director técnico italiano se refirió a la posibilidad de que puedan incorporar a un centrodelantero más. Directo como de costumbre, ‘Carletto’ confirmó que es algo que se han planteado planteado dentro del proyecto deportivo.

“En el proyecto de futuro del Real Madrid tenemos que fichar un nueve. Digo esto porque Karim Benzema tiene una edad, aunque, por supuesto, lo está haciendo muy bien. Nunca tuvimos ningún tipo de problema con eso”, manifestó el entrenador de 63 años, recalcando que para él la edad de Benzema nunca será un problema.

Por otro lado, respecto a la titularidad de Karim ante los vascos, Ancelotti aseguró que está cansado pero que no habría inconveniente de que esté desde el arranque. “Puede ser. Hoy estaba un poco cansado, pero si está bien, puede jugar. Mañana sólo rotaré por bajas evidentes; si jugamos a las 22:00 horas, hay tiempo de recuperación para el sábado”, agregó.

Karim Benzema ha sufrido mucha molestias físicas a lo largo de esta temporada. (Foto: Getty Images)

Dentro de la lista de fichajes están Erling Haaland y Kylian Mbappé. Cuando llegue el momento Florentino Pérez deberá trabajar en ello, pues Karim Benzema no va a ser eterno. Por ahora el noruego está feliz en el Manchester City, mientras que ‘Kiki’ tiene la intención de seguir liderando al París Saint Germain, más ahora que Lionel Messi está cerca de partir.

¿Cuándo volverá a jugar el Real Madrid?

Luego de la victoria por 4-2 sobre el Almería, el Real Madrid volverá a jugar este martes 2 de mayo cuando visite a la Real Sociedad por la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander. Este compromiso está pactado para las 3:00 p.m. y se disputará en el Reale Arena. Por más que para muchos el campeonato ya es del Barcelona, los ‘blancos’ quieren seguir sumando para mantener la presión sobre los culés.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.