Bernard anotó en 20 segundos el 1-0 de Atlético Mineiro vs. Santos. (Video: ESPN)
Bernard anotó en 20 segundos el 1-0 de Atlético Mineiro vs. Santos. (Video: ESPN)

salió decidido a remontar la serie ante tras caer 2-0 en el partido de ida de la . Apenas a los 20 segundos, Bernard aprovechó un error en la defensa del equipo de Neymar para superar al arquero y marcar el 1-0. El conjunto ‘Galo’ encontró así el descuento rápidamente y comenzó a darle vuelta a la llave. Ahora, Mineiro buscará mantener la presión para conseguir su clasificación a las semifinales del torneo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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