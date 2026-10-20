¡Golazo de Boca a Vasco da Gama! Di Lollo puso el 1-0 por la Copa Sudamericana. (Video: ESPN)
¡Golazo de Boca a Vasco da Gama! Di Lollo puso el 1-0 por la Copa Sudamericana. (Video: ESPN)

golpeó primero ante Vasco da Gama gracias al tanto de Lautaro Di Lollo, quien marcó el 1-0 en el partido de vuelta de la . Con este resultado, el cuadro argentino iguala la serie y mantiene vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del torneo continental.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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