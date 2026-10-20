Gol de Leandro Paredes para el 3-1 y la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Leandro Paredes para el 3-1 y la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Cuando todo parecía indicar que la clasificación se definiría en los penales, el capitán de apareció cuando más lo necesitaban. recibió el balón fuera del área y sacó un potente disparo con efecto que terminó en el fondo de la red de Vasco da Gama. Con este golazo, el cuadro ‘xeneize’ selló su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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