El fútbol sudamericano volvió a vivir un episodio de alta tensión, esta vez con Independiente de Avellaneda como gran protagonista. El histórico club argentino fue noticia tras la decisión de la CONMEBOL de dejarlo fuera de la Copa Sudamericana, a raíz de los incidentes ocurridos en el duelo contra Universidad de Chile. Lo que parecía ser una sanción más en la larga lista de castigos por hechos de violencia en los estadios, terminó convirtiéndose en un escándalo de dimensiones inesperadas. Y es que, lejos de quedarse en silencio, la directiva del Rojo no solo rechazó el fallo con firmeza, sino que además sorprendió con un pedido insólito que rápidamente se viralizó y generó múltiples opiniones en todo el continente.

Lejos de guardar silencio, Independiente decidió plantarse con firmeza. El club publicó un pronunciamiento en el que no dudó en responsabilizar directamente a la CONMEBOL y a su presidente, Alejandro Domínguez, de favorecer a Universidad de Chile. Según sostienen, el fallo ignora por completo los reglamentos de la competición y abre un precedente que, a su criterio, “mata al fútbol sudamericano”.

Los incidentes que originaron la sanción se produjeron en el estadio Libertadores de América, cuando hinchas de ambos equipos se enfrentaron en una batalla campal. El partido, que se encontraba 1-1 en ese momento, terminó suspendido con 22 heridos y más de un centenar de detenidos, lo que provocó la clasificación de la U de Chile desde el escritorio.

Las sanciones impuestas a Independiente no se limitaron a la eliminación de la Copa Sudamericana. También deberá pagar una multa económica que supera los 250 mil dólares y cumplir con la obligación de disputar siete partidos sin público, tanto de local como de visitante, lo que afecta de manera directa la estabilidad financiera y deportiva del club.

En su comunicado, Independiente acusó a la CONMEBOL de actuar con un criterio claro hacia los clubes que funcionan como sociedades anónimas, como es el caso de Universidad de Chile. “La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, señalaron, advirtiendo que este fallo permite que la violencia sea utilizada como herramienta para conseguir clasificaciones.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue el pedido inédito que lanzó el club de Avellaneda: exigieron que se retiren del Museo de la CONMEBOL todos los objetos, trofeos y elementos que Independiente entregó a lo largo de los años. Además, solicitaron que se elimine cualquier referencia a su historia mientras Alejandro Domínguez continúe en la presidencia.

Comunicado de Independiente a CONMEBOL | FOTO: Independiente

Este reclamo insólito no tardó en generar repercusión. Para muchos hinchas, se trata de una medida extrema que refleja la indignación de la institución; para otros, es un acto simbólico que busca dejar en claro el quiebre definitivo en la relación entre Independiente y la CONMEBOL.

Mientras tanto, Universidad de Chile ya piensa en su duelo de cuartos de final frente a Alianza Lima, club peruano que será protagonista de esta historia desde el costado deportivo. Del otro lado, Independiente afronta un presente aún incierto, en el que las sanciones, las críticas y las decisiones institucionales mantienen al “Rojo” en el ojo de la tormenta.

