Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO vía ESPN, DIRECTV y Pelota Libre TV: dónde ver partido gratis
Lanús vs. Atlético Mineiro se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la final de la Copa Sudamericana 2025. ¿En qué canales lo transmiten? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a las señales de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO); ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora comienza el encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio General Pablo Rojas (Asunción, Paraguay). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.
Lanús vs. Atlético Mineiro juegan por la final de la Copa Sudamericana 2025. (Video: CONMEBOL)