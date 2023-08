En el Estadio Castelão de Brasil, Libertad vs. Fortaleza chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. El choque, que será clave para ambas escuadras, arrancará a la 5:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador (dos horas más en Paraguay) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El conjunto brasileño, que no atraviesa un buen momento en la liga, es otro en la Sudamericana, una competición en la que suma seis victorias. No obstante, el técnico Juan Pablo Vojvoda ha advertido a sus pupilos de que no pueden relajarse por al resultado favorable de la ida, que les permite clasificarse con un empate.

El Fortaleza tiene sus principales dudas en la delantera, puesto que solo ha anotado dos goles en los últimos cinco partidos, a pesar de que el estratega Vojvoda ha probado todas las variantes posibles. De otro lado, tendrán en su hinchada a un gran aliado, con más de 50.000 entradas vendidas.

De otro lado, el Libertad arriba a Brasil como líder del Clausura, con 13 puntos, después de su empate 0-0 del pasado fin de semana ante el General Caballero. Como dato adicional, los paraguayos han tenido un excelente desempeño como visitante en sus últimos 5 duelos, ganándolos todos.

Antes de emprender el largo viaje al norte de Brasil, el presidente del ‘Gumarelo’, Rubén Di Tore, admitió que la remontada será “difícil”, pero “no imposible”. El ‘Repollero’ no tuvieron contundencia en el primer compromiso y ahora van con todo por la proeza.

Libertad vs. Fortaleza: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

Libertad vs. Fortaleza: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Libertad vs. Fortaleza a través de ESPN, STAR Plus, Tigo Sports y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Libertad vs. Fortaleza: ¿dónde se jugará el partido?

