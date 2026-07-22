Medellín vs. Vasco da Gama se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 22 de julio desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot.

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: previa del partido

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Perú?

En Perú, el partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama será transmitido por TV y cable a través de la señal de ESPN. Si prefieres verlo por internet, estará disponible vía streaming en Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo para sus suscriptores.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Argentina?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el compromiso por televisión a través de ESPN, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la transmisión online en computadoras, celulares, tabletas, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Chile?

En Chile, la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana podrá verse por la señal de ESPN en TV por cable y también por streaming mediante Disney+ Premium, con cobertura completa desde el Estadio Atanasio Girardot.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Colombia?

Los hinchas colombianos podrán disfrutar del encuentro por ESPN en los principales operadores de televisión por suscripción. Asimismo, Disney+ Premium emitirá el partido en vivo para quienes deseen seguirlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Ecuador y Bolivia?

En Ecuador y Bolivia, la transmisión oficial estará disponible por ESPN en televisión de paga y por Disney+ Premium en su servicio de streaming, con la previa, el relato y el postpartido del duelo continental.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Uruguay, Paraguay y Venezuela?

Los aficionados de Uruguay, Paraguay y Venezuela podrán seguir el partido por la señal de ESPN en sus respectivos servicios de cable, así como por Disney+ Premium en streaming, que contará con la transmisión íntegra del encuentro.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Brasil?

En Brasil, el encuentro será televisado por la señal de ESPN Brasil, mientras que los usuarios también podrán seguirlo mediante Disney+, plataforma que posee los derechos de transmisión del certamen en el territorio.

DIM vs. Vasco se miden por la ida de play-offs de Copa Sudamericana (Video: ESPN)