Newell's Old Boys vs. Atlético Paranaense se miden este jueves 12 de abril por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018. El partido se jugará en el Estádio Joaquim Américo Guimarães desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports 2. El elenco rosarino está en plena crisis de resultados y con bajas sensibles, entre ellas la del creativo Brian Sarmiento.

Atlético Paranaense empieza su andadura en el certamen continental con buenas sensaciones tras ganar el pasado domingo el Campeonato Paranaense ante el Coritiba, uno de sus grandes rivales en el torneo regional.



País Hora México 5:15 p.m. Perú 5:15 p.m. Colombia 5:15 p.m. Ecuador 5:15 p.m. Venezuela 6:15 p.m. Bolivia 6:15 p.m. Paraguay 7:15 p.m. Chile 7:15 p.m. Uruguay 7:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. España 00:15 a.m.

El técnico Fernando Diniz inscribió para la Sudamericana a varios de los jóvenes que se destacaron en las últimas semanas durante ese campeonato.



Entre los 30 inscritos figuran revelaciones del club como los defensas Renan Lodi, José Ivaldo y Léo Pereira; los centrocampistas Demethryus, Matheus Anjos y Joao Pedro; y los atacantes Éderson, Marcinho y Yago, entre otros.

Por su parte, Newell's Old Boys llega a Brasil en plena crisis deportiva y sin algunas de sus máximas estrellas. El conjunto dirigido por Omar De Felippe se enfrenta también a la historia, pues nunca venció ni marcó un gol en tierras brasileñas en competiciones oficiales.



El técnico no podrá contar con su camisa '10', el creativo Brian Sarmiento, quien se lesionó de gravedad a finales de marzo y solo volverá para la próxima temporada.



Igualmente, el portero Luciano Pocrnjic, el defensa central Bruno Bianchi y el volante Hernán Bernardello, también habituales titulares, están en la recta final de su recuperación y son duda para el encuentro de este jueves, así como el atacante Luís Leal, con molestias musculares.



En la Superliga argentina, el Newell's Old Boys ocupa el puesto 23 de un total de 28 equipos con un balance de seis victorias, seis empates y diez derrotas.

Newell's Old Boys vs. Atlético Paranaense: probables alineaciones

Atlético Parananese : Santos; Esteban Pavez, Paulo André, Thiago Heleno; Jonathan (o Raphael Veiga), Lucho González, Raphael Veiga (o Guilherme Camacho), Thiago Carleto; Guilherme, Pablo y Nikao. DT: Fernando Diniz

Newell's Old Boys: Luciano Pocrnjic (o Nelson Ibáñez); José San Román, Héctor Varela, Fabricio Fotanini, Fernando Evangelista; Juan Sills, Braian Rivero; Víctor Figueroa, Joaquín Torres, Héctor Fertoli; Luís Leal (o Daniel Opazo).

DT: Omar De Felippe

Fuente: EFE