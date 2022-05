Dentro del organigrama de los clubes más importantes del mundo siempre está presente el departamento de Secretaría Técnica, una área que puede llegar a ser vital en el éxito de una institución a lo largo del tiempo. Eso lo tiene claro Ariel Michaloutsos, exsecretario técnico de Newell’s Old Boys , experto en la materia y con mucho conocimiento sobre el fútbol del continente, incluyendo nuestro balompié y la Liga 1 .

En conversación con Depor, el experto en captación y scouting explicó la real dimensión de implementar esta área dentro de un equipo. Si bien ya empezó a adaptarse en Sudamérica, todavía no se le ha dado un peso real. El Perú aún es ajeno a ello; sin embargo, de aplicarse aquí, podría ayudar a que los clubes peruanos sean más competitivos a nivel internacional y que se equivoquen menos al momento de contratar futbolistas.

Ariel Michaloutsos ha viajado a Europa para sumar conocimiento de grandes referentes del fútbol mundial. Como por ejemplo Jorge Valdano. (Foto: Difusión)

Definición e importancia

Una secretaría técnica es un área que se divide en un departamento de investigación (scouting) y uno de salidas (préstamos o ventas). Cuenta con una serie de metas, todas sobrepasando el corto plazo, que tanto daño le hace al fútbol en general.

“Tiene objetivos que son vitales. Estos son trabajar a mediano y largo plazo, construir un programa de investigación deportiva que perdure en el tiempo, implementar generación de equipos y estructuras formales de trabajo con scouts, investigadores y colaboradores. Asimismo, saber analizar al jugador de fútbol, reducir los márgenes de error al momento de observar y contratar jugadores, realizar de manera adecuada un informe acerca de un futbolista y cómo transformar la información al conocimiento. La meta final es entregarle al club un trabajo muy transparente y profesional para que tome las mejores decisiones en cuanto a fichajes y salidas de futbolistas”, explicó.

Lo que normalmente tenemos en nuestro país son las gerencias deportivas. Pero estas no pueden funcionar solas, necesitan de la mano de una secretaría técnica, según explica Michaloutsos: “Lo ideal es que la secretaría técnica trabaje en equipo con la dirección deportiva. El director deportivo está más vinculado a la parte dirigencial del club y el secretario técnico ve más el lado organizacional y operativo netamente del fútbol”.

Las oficinas de la Secretaría Técnica del FC Barcelona. (Foto: Agencias)

No basta con el Big Data

Con el avance de la tecnología, la posibilidad de obtener y procesar datos está cada vez más al alcance de la mano. Esta información puede resultar muy sustancial al momento de realizar fichajes, mas no debe ser lo único a considerar al momento de tomar una decisión.

“Trabajo mucho con Big Data. Es un arma que en algunos años va a ser importante, pero creo que es un complemento de todo un trabajo de conocimiento del jugador, que tiene que ver con su idiosincrasia y conocimiento al 100%. Información sobre su carrera, aptitudes técnicas y tácticas, inteligencia y cómo se desenvuelve fuera de la cancha”, explica Ariel.

En este sentido, se debe realizar un análisis global de cada posible candidato para ser contratado. Las estadísticas juegan un papel importante, pero no pesan más que conocer los valores humanos, familia, entorno y hasta el grado de identidad que pueda llegar a tener con la institución.

Competencia del fútbol peruano y la bolsa de minutos

Ariel es un convencido de la calidad que posee el jugador peruano, aunque también considera que hay mucho por corregir dentro del balompié nacional, sobre todo en el tema formativo. Teniendo como dos grandes pilares el aumento de la competitividad y el enfoque principal que se debe tener en menores. No entrenadores, sino formadores.

“Considero que el fútbol peruano necesita estructurar mucho sus divisiones inferiores. Sobre todo el paso de los juveniles a primera división. Una de las cosas más importantes que debería pasar es aumentar el nivel de competencia de su liga. Eso sería un salto de calidad para su balompié. En menores se deberían enfocar más en lo individual y no en lo grupal. No se trata de obtener resultados por obtenerlos, sino que estos lleguen de la mano potenciando a los jugadores. Hay que trabajar para sacar profesionales, no para ganar resultados a corto plazo. El jugador peruano es muy bien dotado desde lo técnico y lo táctico lo puede aprender”, indicó.

La Bolsa de Minutos, una regla que goza de muy poco consenso en nuestro campeonato, es aplaudida por Michaloutsos, aunque no en la forma que se viene dando dentro de la máxima división peruana.

“Pienso que el futbolista juvenil peruano posee un gran potencial, sobre todo desde el aspecto técnico. Dicho esto, habría que analizar si la bolsa de minutos, sigue potenciándolos o verdaderamente, deteriora la competencia de la liga. ¿Están todos los clubes de la Liga 1 preparados en sus divisiones juveniles para cumplir? ¿Poseen la cantidad y calidad individual suficiente en sus futbolistas para lograrlo? Probablemente no. Por ende, hoy, la bolsa de minutos termina siendo una obligación y no una convicción. En estos años, hay juveniles que entraron unos breves minutos para cumplir y no por merecimientos. El resultado es que la calidad de la liga empeora en forma considerable”, enfatizó.

La Bolsa de Minutos nació a partir del éxito conseguido por los 'Jotitas' en el 2007. (Foto: GEC)

Préstamos fuera de nuestras fronteras

Es muy común que los clubes más grandes de la Liga 1 presten a sus juveniles a diferentes equipos del campeonato. Esto con el objetivo de darles rodaje profesional. Una política que tiene sentido hasta cierto punto, aunque cobraría aún más valor si se emplea a nivel internacional. Esto ayudaría a que las jóvenes promesas ganen experiencia a otro ritmo y nivel. Todo esto se podría dar a través del área de salidas de la secretaría técnica, tal como lo explica el profesional argentino.

“Hacer un gran trabajo en las divisiones inferiores no garantiza que todos pueden jugar en el primer equipo. Quizá algunos futbolistas pueden llegar a equipos más pequeños de la Liga 1 o aún más importante sería que puedan salir prestados a otros equipos de Sudamérica. Para eso se debe tener un departamento de salidas que sea sostenible en el tiempo, mostrar apertura de los clubes, empatizar con otras instituciones internacionales, dar a conocer la manera en que trabajan y empezar a ser ejemplo”, afirmó.

“Si un jugador de 17 o 18 años no va a ser tomado por el momento en un club, y es un valor por el cual ya invertiste en alimentación, educación y hasta hospedaje, el club tiene que cuidarlo. Para ello, debo encontrar un lugar donde el jugador pueda desarrollarse. Esto va a dar dos posibilidades. La primera es que vuelva al equipo con más experiencia o la segunda es obtener un beneficio económico por una venta. No tengo duda de que los clubes peruanos podrían enviar a sus futbolistas jóvenes sin muchas oportunidades a foguearse en equipos de afuera”, añadió.

Sebastián Encisco milita en Rentistas de Uruguay y es el único jugador peruano Sub 20 prestado por un club de la Liga 1 al exterior. (Foto: Rentistas)

Condición de exportables

Michaloutsos realiza un seguimiento muy extenso a jugadores de muchos países, donde está presente el mercado peruano. Tiene identificados a las futuras promesas, los que están en la mitad de su rendimiento y hasta los legionarios. Incluso, se animó a decir quiénes podrían dar el salto afuera del territorio peruano, considerando solo el nivel futbolístico.

“Perú tiene muy buenos jugadores. Arón Sánchez es un muy interesante. Después está Piero Quispe, Jesús Castillo, Paolo Reyna y Jhilmar Lora. Creo que tienen el nivel para salir de su país, pero es el momento de que eleven su nivel de competencia. Además, hay que ver si están hoy en día maduros para emigrar y poder jugar al más alto nivel, como por ejemplo ir a Inglaterra. Todavía son jóvenes. El jugador que salga tiene que ir a jugar y a seguir formándose, no a pasear. Sudamérica, México y la MLS serían un puente importante antes de llegar a Europa”, dijo.

Arón Sánchez esta tasado en 575 mil €, siendo el jugador peruano sub 20 más caro en la actualidad. (Foto: Liga 1)

Finalmente, Ariel trató de explicar por qué nuestro país se encuentra en los últimos lugares a nivel de exportaciones “No es que no exporte, sino que quizá fue superado por otros países. También es cierto que se debe aumentar la competitividad en divisiones menores, muchos jugadores sudamericanos son vendidos antes de debutar en primera división. Para eso, se necesita un torneo de reserva y de juveniles que potencie al jugador, no solo un resultado. El jugador peruano es muy bien visto en Argentina, sobre todo en el aspecto técnico. Hay jugadores de selección jugando en el país que son bien considerados”.

