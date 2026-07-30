Este jueves 30 de julio desde las 7:30 de la tarde (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los play-offs de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Boca vs. O'Higgins chocan este jueves 30 de julio. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. O'Higgins chocan este jueves 30 de julio. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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