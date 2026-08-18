Desde el , vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la vuelta de los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este martes 18 de agosto desde las 17:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

Boca vs. Recoleta será transmitido por ESPN vía DIRECTV y Disney Plus. (Video: Boca)
Boca vs. Recoleta será transmitido por ESPN vía DIRECTV y Disney Plus. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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