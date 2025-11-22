Desde el Estadio General Pablo Rojas, vs. jugarán EN DIRECTO, ONLINE Y EN VIVO por la final de la , este sábado 22 de noviembre. ¿A qué hora y dónde podrás verlo? Las acciones iniciarán desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). Si estás interesado en seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ESPN y DSports, canales disponibles en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Pelota Libre TV.

DIRECTV transmiten la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús vs. Atlético Mineiro. (Video: CONMEBOL)
