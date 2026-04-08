Este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m. (horario peruano), River vs. Blooming chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio ‘Tahuichi’ Ramón Aguilera Costas será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por la Copa Sudamericana, River vs. Blooming juegan en Bolivia. (Video: River Plate)
Por la Copa Sudamericana, River vs. Blooming juegan en Bolivia. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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