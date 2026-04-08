River vs. Blooming se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio ‘Tahuichi’ Ramón Aguilera Costas.

River vs. Blooming se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: River Plate)
River vs. Blooming se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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