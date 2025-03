En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, U Católica vs. Palestino se enfrentaron este martes 4 de marzo por el partido único de la primera fase de la Copa Sudamericana. El encuentro, que sí o sí tendrá un ganador en este partido, está programado para las 9:30 de la noche (hora local) y será por la transmisión de ESPN 2, Disney Plus, DirecTV (DGO), Pluto TV y FOX Sports. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo arrancará dos horas antes en Perú, Colombia y Ecuador, es decir a las 7:30 de la noche. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará a las 8:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 9:30 de la noche.

