Para empezar, toda agresión en el fútbol debe condenarse y rechazarse. Es verdad que es un deporte de contacto, pero de allí a agredir a un rival con intencionalidad -por más caliente que haya sido un partido- no tiene justificación, y eso se castiga con expulsión. El contexto de lo sucedido en el Universitario vs. Gimnasia LP es similar, aunque no termina siendo el mismo. Sí hubo una agresión entre los jugadores; pero, de acuerdo a Carvallo, el detonante fue otro: los golpes de dos futbolistas argentinos contra el utilero del equipo.

Carvallo publicó este mensaje en redes sociales.

“Volteo y veo que están agrediendo en el piso a nuestro utilero, con puñetes y patadas, entre dos jugadores. Es ahí cuando reacciono al ver la pasividad de la policía. Creo que cualquier persona que ve una injusticia sobre otra que estima, saldría en su defensa sin dudarlo ni un segundo”, expresa el arquero de Universitario, no sin antes pedir disculpas por su accionar y explicar el porqué de su reacción.

Conocer el contexto de aquella agresión sirve para entender el detalle del asunto; aunque tampoco justifica la violencia de ninguna de las partes. Carvallo se equivocó al proceder de esa manera, como también erraron los dos jugadores de Gimnasia que agredieron al utilero del equipo. “Estaban picones”, reveló después Aldo Corzo, y es no se equivoca, porque Gimnasia fue un mal perdedor. Más allá de la impotencia por la eliminación, hay maneras de responder, de alzar la voz y enojarse. No así, no a los golpes.

¿Todo se pudo evitar? Sí, porque todo queda en la cancha. Pero esa noche se cruzó la línea del respeto y siempre, el que más pierde, es el equipo que continúa en competencia. Carvallo confirmó que fue expulsado después del partido y eso perjudicar a Universitario. El arquero no estarán, al menos, en el duelo de ida de los playoffs de los octavos de la Sudamericana, y queda esperar cuántos partidos más de castigo le darán en contra. Si la ‘U’ avanza de ronda, sufrirá la ausencia de su jugador, quien no solo es titular en el once de Jorge Fossati, sino también un baluarte del grupo a sus 37 años.

Sin duda, Universitario llevó la peor parte, porque tiene mucho que perder. Por eso, Carvallo inició su mensaje pidiendo disculpas, porque cambió las atajadas salvadoras que realiza en los partidos por las patadas vengadores buscando justicia. El arquero es consciente de su error y de lo que esto trae como consecuencia. Eso sí, si es lapidario o no el castigo que recibirá, dependerá del informe del árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien lo observó todo hasta el final. A la ‘U’ le queda rezar y esperar la magnitud de lo sucedido.

