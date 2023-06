Arley, en la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores, hiciste gol a Boca Juniors para la victoria de Deportivo Pereira. Cuéntanos la experiencia.

Contento, primero porque nos dejó vivos para la última fecha con grandes opciones, este equipo es debutante en la Copa Libertadores y ha jugado mano a mano con cualquiera y eso a uno lo llena de orgullo. Referente al gol, lo disfruté al máximo, no solo yo sino también mi familia, además, sentí el cariño y el apoyo del hincha y los compañeros de Alianza Lima; entonces, eso te deja con la tranquilidad de que allá hice las cosas bien.

Deportivo Pereira se ubica en el segundo lugar de la tabla y tiene alta posibilidad de pasar a octavos de la Copa Libertadores. Un suceso...

Estamos de segundo y dependiendo totalmente de nosotros. Cuando uno comienza la Libertadores es gratificante llegar a la última fecha con opciones y eso fue lo que le apuntamos y logramos; estamos a un triunfo o por ahí de pronto un empate para lograr el anhelado objetivo que la ciudad de Pereira hoy por hoy está feliz y orgulloso de nosotros, y a la expectativa de ese partido, entonces, vamos con toda la energía, salimos hoy para ese partido del jueves.

Debes estar feliz porque gozas de regularidad y estás convirtiendo goles, lo que quiere decir que estás siendo importante para el entrenador Alejandro Restrepo. ¿Cómo te sientes en su equipo?

Como lo has dicho, me siento contento de sentirme importante, de participar, de sumar minutos, de estar en el once, y cuando no lo estoy, seguramente estoy entre los primeros cambios, siempre atento, me ha utilizado mucho, fue un semestre de buenos números, en los campeonatos que hemos podido actuar hice seis goles y he dado tres a cuatro asistencias. Tuve minutos y eso a uno le da la confianza. Además, le pude anotar a Boca que fue uno de los goles más importantes de mi carrera, es mi primer gol en una Libertadores, jugando con mi hermano, lo cual he disfrutado mucho. Esperemos que este segundo semestre podamos disfrutar y competir en la liga colombiana, como siempre he dicho, diosito lo pone a uno en lugares de privilegio porque salí de un campeón para ir a otro campeón.

Ahora que tocas tu pasado en Alianza Lima, después de siete meses de ocurrida tu salida, te pregunto: ¿por qué no renovaste? ¿Qué sucedió?

Bueno, como tú lo dices, ha pasado mucho tiempo, y ya por ahí se pudo sanar, por decirlo así. A mí me tomó por sorpresa porque se hablaban otras cosas...

¿Por qué te tomó por sorpresa?

Porque después del título, luego de tres días, partí a mis vacaciones y no me traje muchas cosas (a Colombia), porque hablé con ‘Chicho’ (Salas) en su momento, de que me iba a quedar, de que iba a continuar en el equipo; alegre uno siempre quiere sumar más en un club como Alianza Lima y hasta pensaba en el tricampeonato. Se habló con Bellina (José), por ahí no me dijo exactamente que sí, pero, me daba esa espera como sucedió en la primera vez, no sé si con todos serán así, o siempre pasará así con esa incertidumbre de no tener la claridad con los jugadores de decirle sí o no. Esperé, y entre diciembre y enero (2023), se me comunicó que no continuaba y que estaban mirando otra cosa, lo acepté y agradecí porque un club como Alianza siempre busca jugadores para mejorar, me dolió en ese momento, pero diosito a uno le tiene lugares de privilegio y caí en Pereira y ahora lo estoy disfrutando.

¿Te dolió que el técnico te diga que sí seguirás y que luego no cumpla?

Total. Ahora más tranquilo y pasado el tiempo, pienso que me lo dijo mirándome a la cara en momentos de euforia, ganando el título, diciéndome que me quería en su plantel 2023, pero, bueno, no sé si tuvo que ver con ‘Chicho’, con la directiva o con otra gente que quería contar con otros jugadores. La verdad, hasta ahora no lo sé, pero ya pasó y se armó un gran plantel con jugadores de jerarquía que aportarán mucho al equipo; lo importante es que ‘Chicho’ después tuvo la hombría de decirme que no iba a continuar y no se escudó, me lo dijo y yo lo respeté.

¿El estilo de juego de Alianza se asemeja o dista del mirado el año 2022?

En mi opinión, ahora hay mucho más recambio. Tanto así, que hay jugadores que han decidido salir. El caso más reciente es Pablo Lavandeira, Óscar Pinto, quien no ha tenido mucha chance, y Joao Montoya, quien para mí es un central que a futuro va a ser muy importante. Ellos han decidido salir por la cantidad de hombres de calidad que se tiene con los que anteriormente se apuntaba a la Libertadores y ahora sin torneo internacional, será más difícil de utilizarlos, entonces, decidieron ir a buscar minutos que al final es lo que uno quiere. En relación al juego, el de nosotros era un juego más directo, más agresivo, por decirlo así. Golpeábamos en el momento decisivo, ahora, es un juego más de posesión por lo que tiene, y tiene a jugadores como Cueva (Christian), Jairo (Concha), ‘Rifle’ (Andrade), Reyna (Bryan), entonces, con ellos sí se puede dar ese juego de posesión.

Pablo Lavandeira se fue a Melgar en busca de minutos. ¿Crees que hizo bien?

Uno como jugador siempre busca jugar, actuar, porque a pesar de que es nuestro trabajo, es nuestra pasión. Es su decisión, va a otro gran club, seguramente le prometieron cosas, le mejoraron cosas, y por eso decidió salir...

¿Pensaste irte de Alianza Lima en algún momento por falta de oportunidades?

En lo personal, con el profesor Bustos (Carlos), hubo un momento en el que estaba muy descontento y me pasaban muchas cosas por la cabeza, porque, por ahí jugaba de titular y lo hacía bien, y el otro partido era como si no hubiera pasado nada porque iba al banco o por qué, no sé, por lo menos, uno siempre busca que le respeten el momento o el hecho de competir por un puesto, porque el que está mejor es el que juega. Yo en mi momento sentía que no pasaba así, que no me daban ese privilegio de competir por un puesto, y pensaba muchas cosas, hablaba con la familia, pero Dios me dio la fuerza de no pensar en irme sino de aguantar, que así estando en el banco, estaba aportando mi granito de arena y vaya bendición porque terminé jugando los partidos más importantes para el bicampeonato.

¿Si estabas aquí le hubieras aconsejado a Lavandeira que se quede?

Es difícil por más consejo que se le dé ¿no?, imagino que siendo muy amigo de Hernán (Barcos) y Míguez (Pablo), pienso que le aconsejaron que se quedara, por la amistad, pero al final, tú en tu casa, con muchos pensamientos, junto a tu familia, y al final lo que tu quieres es jugar, entonces, Pablo es un jugador importante por el bicampeonato, porque llegó cuando pocos querían venir y eso marca, la hinchada le aplaude por lo que hizo, decidió irse y la hinchada no lo olvidará porque lo que hizo ya quedó en la historia. De pronto también pienso que por su edad lo decidió, quiere ir a disfrutar, al final tu disfrutas jugando y si tú estás contento, tu familia también está contento...

Tener contento a todos los jugadores es una tarea difícil para todo entrenador y Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, no debe de ser ajeno a ello...

Es difícil. El que está en la tribuna quiere estar entre los 18, el que está entre los 18 quiere estar entre los once y el que está entre los once algo le molesta porque de pronto no está en su posición, siempre uno estará incómodo por algo y el técnico es el que al final decide. Lo único que pienso que debe de hacer él (Salas) es siempre ir de frente y nunca prometer ni mentir nada, sino decir las cosas como son. Y como siempre lo he dicho desde que he sido futbolista; que no le quite a ningún jugador el derecho a competir por un puesto y que juegue el mejor que por eso se trabaja día a día.

Si un técnico es frontal y honesto, se gana al jugador...

Para mí lo más importante de un entrenador es que a todos le dé la misma vara. Hay nombres, obvio, que son muy importantes y que es difícil de dejarlo afuera, pero el que está trabajando y lo está haciendo mejor, uno como jugador entiende mejor eso, el que está mejor nivel que uno, está en mejor momento y está jugando, te exige a ti para esforzarte más para ganarte un puesto. A que de pronto tú, siendo titular, sabiendo que el otro que no está jugando está mejor, pero que te están poniendo porque sí, entonces, te sientes incómodo y es ahí cuando se rompen los camerinos y se va perdiendo el respeto, y es donde los equipos cogen otro rumbo.

¿En la etapa de Bustos sentiste que el grupo pudo romperse?

Para mí fue una etapa difícil. Yo estoy agradecido porque él me brindó la oportunidad de llegar a ese gran club y de hacer historia, pero hubieron momentos difíciles con el profesor Bustos porque yo sentía que no respetaba lo que es primordial para un jugador que es el competir por un puesto, que el que está mejor sea el que juegue y por eso se tuvo varias complicaciones. Al final, el fútbol te da siempre cosas, al final terminé jugando. Esto no quiere decir de que yo tenía la razón o que el profesor Bustos no tenía la razón, no, son de gustos, son metodologías diferentes, de pronto para ‘Chicho’ que siempre estuvo con Bustos y me veía entrenar, de pronto un día no me gustaba una decisión o con esa ira de querer estar nunca dejé de entrenarme, nunca me lesioné, nunca me rendí, nunca estuve en escándalo fuera del club y nunca dijeron por ahí ‘miren, Arley está tomando, Arley está con tal mujer’, siempre concentrado en lo que quería y ese fue el premio que Alianza Lima me dio al final. ‘Chicho’ me cogió y me hizo jugar, me dijo ‘si estás delante del otro vas a terminar jugando’, y jugué todos los partidos y lo disfruté al máximo.

¿Tienes la esperanza de regresar algún día club Alianza Lima?

Yo todavía me siento muy entero, tengo 30 años, estoy disfrutando el fútbol, si Dios me da la bendición voy a tener seis a siete años de futbol, el fútbol da muchas vueltas, durante mi carrera he jugado en clubes grandes, si me preguntan ahora dónde he sido muy feliz, seguramente voy a decir Alianza Lima. Le agradezco a Carlos Mannucci por abrirme las puertas, especialmente el profesor Pablo Peirano quien me ha querido siempre en los clubes donde estuvo y realzó mi carrera. Yo sueño con volver y si ello está en los planes de Dios, volveré como jugador o como hincha porque siempre me hicieron sentir como en casa.





