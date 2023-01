El arribo de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr de Arabia Saudita ha impactado al mundo del fútbol. No solo porque ha dejado Europa, donde realizó toda su carrera, sino también por el sueldo que ganará en los próximos años, superando, incluso, a otros cracks como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, los tres del PSG. Con la ‘7′ en su espalda, el ‘Bicho’ se ha convertido en el futbolista mejor pagado del momento. ¿Cuánto recibirá por año o por minuto en comparación con otras estrellas del balompié internacional?

Según el periodista italiano especializado en fichajes Fabrizio Romano, CR7 firmó un acuerdo por dos años y medio con el club saudí (hasta junio de 2025) y, por toda su estadía en la ‘ola azul’, percibirá cerca de 500 millones de euros. Es decir, el luso tendrá un salario de aproximadamente 200 millones de euros por temporada, incluyendo los asuntos comerciales. La cifra es muy superior a lo que ‘Donatello’, ‘Leo’ y ‘Ney’ reciben anualmente: el primero, 72 millones de euros; el segundo, 41 millones; y el tercero, 36 millones, según reveló el diario francés Le Parisien.

Si jugamos a las matemáticas, por mes Cristiano estaría cobrando alrededor de 16.5 millones de euros, una cifra que en el equivalente a la moneda peruana se convertiría en poco más de 67 millones de soles. Bajo el mismo ejercicio, Mbappé recibe más de 24 millones de soles; Messi, casi 14 millones de soles; y Neymar, más de 12 millones de soles al mes.

Por minuto, la diferencia es aún mayor entre el delantero portugués y los jugadores del PSG. ¿Cómo así? Pues por cada minuto que transcurre, el ‘Bicho’ está guardando ya en sus bolsillos aproximadamente 1.563 soles (más que el sueldo mínimo en Perú, que es de 1025). ¿Y cuánto ganan Mbappé, Leo y Neymar cada vez que pasan 60 segundos? El francés se está llevando 562 soles; el astro argentino, 320 soles; y el brasileño, 281 soles.

Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Lionel Messi Neymar Por año 200,000,000 € 72,000,000 €* 41 000 000 €* 36 000 000 €* Por mes 16,666,666.7 € 6,000,000 € 3,416,666.7 € 3,000,000 € Por día 555,555.6 € 200,000 € 113,888.9 € 100,000 € Por hora 23,148.1 € 8,333.3 € 4,745.4 € 4,166.7 € Por minuto 385.8 € 138.9 € 79.1 € 69.4 € Por segundo 6.4 € 2.3 € 1.32 € 1,16 €

*Según reveló el medio fránces Le Parisien en octubre del año pasado.





El sueldo de Cristiano, Carrillo y Lapadula

¿Y cómo son los números si comparamos el salario de Cristiano Ronaldo con el de André Carrillo, que también juega en la liga saudí? Según la página especializada Salary Sport, la ‘Culebra’ en el Al Hilal gana un monto anual de 3.8 millones de euros, siendo uno de los jugadores peruanos mejor pagados en el extranjero. Sin embargo, la diferencia con lo que percibe CR7 es notoriamente abismal.

De hecho, con los 200 millones de euros que obtendrá el artillero luso se podría pagar 51 veces lo que Carrillo recibe por año. Además, se podría abonar 200 veces el salario anual de Gianluca Lapadula, otros de los peruanos mejor pagados en el exterior, que en el Cagliari de la Serie B de Italia cobra un millón de euros por temporada, de acuerdo a la prensa italiana.

El sueldo de CR7 vs. los clubes peruanos

Para seguir entendiendo la magnitud de lo que ganará Cristiano en el Al-Nassr, podríamos comparar su sueldo con lo que valen los equipos de la Liga 1 de Perú. Por ejemplo, el plantel más caro es el de Sporting Cristal con 14,850,000 euros, de acuerdo a la página especializada Transfermarkt. Le siguen Alianza Lima con 13,750,000; Melgar con 11,900,000; Universitario de Deportes con 11,230,000; y Carlos A. Mannucci con 9,830,000. Con los 200 millones de euros de CR7 se podrían adquirir 13 planteles de los celestes, 14 de los íntimos, 16 de los rojinegros, 17 de los cremas y 29 de los carlistas.

Asimismo, el ‘Bicho’, si tuviera un equipo, podría fichar a los jugadores más costosos de cada club. Es decir, con el 0,95% de su salario anual podría contratar a Yoshimar Yotún de Cristal (1,900,000 euros); con el 0,44%, a Cristian Benavente de Alianza (875,000); con el 0,44%, a Alexis Arias de Melgar (875,000); con el 0,37%, a Piero Quispe de la ‘U’ (750,000); y con el 0,25%, a Maximiliano Amondarain de Mannucci (500,000). Los valores de cada futbolista se han obtenido de la página Transfermarkt.

¿Y cuándo enfrentará Cristiano a los peruanos en Arabia Saudita?

Cristiano Ronaldo ya se encuentra en el país árabe y se espera que el jueves 5 de enero debute con su nuevo club, jugando de local, en el estadio Mrsool Park ante 25 mil espectadores. Su rival será el Al-Ta’ee. Para que choque con clubes donde militan peruanos deberán pasar algunos meses . Recién el 4 de abril el Al Nassr de CR7 visitará al Al Adalh de Christofer Gonzales.

Posteriormente, a inicios de mayo, el Al Hilal de André Carrillo deberá recibir al equipo del ‘Bicho’ en el Estadio Rey Fahd. Tanto ‘Canchita’ como la ‘Culebra’ no podrán volver a medirse con el luso en la actual temporada, pues sus equipos ya se enfrentaron en la primera rueda del torneo.

¿Y qué sucede con el Al Fateh? ¿Acaso Alex Valera y Christian Cueva no juegan en esa escuadra? Según reportes de la prensa, ambos atacantes nacionales han quedado como jugadores libres por falta de pago de su club, así que no llegarían al duelo contra el Al-Nassr. No obstante, el hincha peruano sí podrá ver a Carrillo y a ‘Canchita’ Gonzáles haciéndole frente a uno de los mejores del mundo. Solo queda esperar.

Jornada de la liga Partido Dia Jornada 22 Al Adalh vs. Al Nassr 4 de abril Jornada 25 Al Hilal vs. Al Nassr 3 de mayo

