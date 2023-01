Cada vez que llega el mes de enero, los clubes de Europa comienzan a ser vinculados a posibles fichajes o salidas. Esto, sin embargo, no parece ser un problema para el Real Madrid y Carlo Ancelotti. El técnico italiano, en su más reciente conferencia de prensa, ha dejado en claro que no le preocupa que algunos de sus jugadores terminen contrato en junio del 2023 y prefiere enfocarse en comenzar el año de la mejor manera.

Y es que desde enero, jugadores como Toni Kroos, Luka Modrić, Mariano Díaz, Marco Asencio, Nacho Fernández, Dani Ceballos y Karim Benzema ya pueden negociar con otros clubes si así lo desean. No obstante, ‘Carletto’ tiene otras prioridades y así lo dio a entender en la previa del partido ante el CP Cacereño por la Copa del Rey.

“No tenemos ningún problema, no se habla de esto aunque no sé si los agentes lo están haciendo, y los jugadores están centrados en lo que hacen. Está cambiado el enfoque de los jugadores y de los clubes, cuando un jugador llega al fin de un contrato no es tan preocupante como hace unos años. Y creo que también los clubes están menos preocupados”, manifestó el DT del Real Madrid.

De esta manera, el italiano busca restarle importancia a los rumores que comenzarán a llegar por estas fechas y le da un giro de tuercas a los que están buscando titulares. Por ejemplo, lo más seguro es que durante las próximas semanas comiencen a lloverles pretendientes a Kroos, Modrić o Asensio, futbolistas que –para algunos– ya cumplieron su ciclo en la capital de España.

De todos los que terminan su contrato en junio, los que tienen más asegurada su salida son Mariano Díaz y Dani Ceballos. El Real Madrid no quiere contar con ellos y, de no encontrarles algún club en los próximos meses, no tendrían problemas en dejar que se marchen libres. Los demás tendrán que justificar su continuidad en lo que queda de la temporada.

Toni Kroos es uno de los jugadores que termina su contrato en junio del 2023. (Foto: AFP)

Con suplentes en la Copa del Rey

Respecto al partido ante el CP Cacereño, Carlo Ancelotti dejó en claro que le dará descanso a algunos jugadores y saldrá al campo de juego con una oncena alternativa. Sobre los que están sentidos, solo tiene a dos –Dani Carvajal y Thibaut Courtois– y los guardará para el compromiso frente al Villarreal.

“Tienen pequeños problemas, estarán disponibles en Villarreal. No le voy a dar minutos a Kroos, Benzema, Alaba, Vinícius y Mendy. Pero meteremos el mejor equipo posible para ganar el partido”, agregó ‘Carletto’.

Finalmente, los periodistas le consultaron sobre un tema que viene generando sensibilidad en el fútbol español: los insultos racistas y xenófobos hacia Vinícius Júnior, algo que volvió a verse en el partido ante el Real Valladolid.

“No tengo esas charlas con Vinícius, esto está muy claro. No hablo de un tema que no tiene que existir, el racismo y la xenofobia. Mostrárselo a Vini sería un error porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. Para mí, tolerancia cero en este tema”, acotó.

“No entro en este tema. Como he dicho, no es un problema de la Liga sino general y cultural. Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinicius, la Liga o las sanciones. Hay que pensar en algo más grande. El racismo y la xenofobia son temas muy serios”, puntualizó.





