Este sábado 17 de octubre, el Real Betis recibirá al FC Barcelona en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un atractivo enfrentamiento correspondiente a la novena jornada de LaLiga 2026-2027. El encuentro comenzará a las 6:30 p. m. (hora de España) y podrá seguirse en directo a través de DAZN. El conjunto verdiblanco, dirigido por Manuel Pellegrini, afronta el compromiso con confianza después de su reciente triunfo ante el Porto en la Champions League y buscará dar un golpe sobre la mesa frente al líder del torneo, con el objetivo de frenar su buen momento y poner fin a su condición de invicto.

El equipo sevillano cuenta con argumentos para competir ante uno de los rivales más exigentes del campeonato. La creatividad de Isco en la elaboración de juego, junto con la velocidad y el desequilibrio de Abde Ezzalzouli y Antony, representa una de sus principales fortalezas. Ante la propuesta ofensiva y el dominio de balón que caracteriza al Barcelona, el Betis podría apostar por mantener el orden defensivo, intensificar la lucha en la zona medular y aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas para sorprender a la defensa azulgrana.

En la otra vereda, el Barcelona llegará a Sevilla después de conseguir una contundente victoria frente al Galatasaray en la Liga de Campeones, un resultado que refuerza las buenas sensaciones del equipo en el plano internacional. Lamine Yamal será una de las principales amenazas para la defensa bética gracias a su capacidad para superar rivales, generar ocasiones y desequilibrar en el último tercio del campo. A su talento se suma la efectividad de Raphinha, cuyo entendimiento con el joven atacante se ha convertido en un recurso ofensivo importante para el conjunto catalán. Ambos buscarán marcar diferencias en un partido que exigirá máxima concentración a los dos equipos.

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Horario, TV y dónde ver Barcelona vs. Real Betis en directo por LaLiga

Fecha : Sábado 17 de octubre del 2026

: Sábado 17 de octubre del 2026 Partido : Barcelona vs. Real Betis, por la jornada 8 de LaLiga 2025

: Barcelona vs. Real Betis, por la jornada 8 de LaLiga 2025 Hora : 18:30 peninsular (17:30 en Islas Canarias)

: 18:30 peninsular (17:30 en Islas Canarias) Canal : DAZN

: DAZN Streaming : DAZN Spain y Movistar Plus

: DAZN Spain y Movistar Plus Estadio: Estadio La Cartuja (Sevilla)