El FC Barcelona y el Real Betis protagonizarán un vibrante partido este sábado 17 de octubre, cuando se enfrenten por la Jornada 9 de LaLiga 2026 en el Estadio La Cartuja. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Betis en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Real Betis por LaLiga 2026 este sábado 17 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:30 pm
- Estados Unidos (CT): 11:30 am
- Estados Unidos (MT): 10:30 am
- Estados Unidos (PT): 9:30 am
- México (CDMX): 10:30 am
- España: 6:30 pm
- Puerto Rico: 12:30 pm
- República Dominicana: 12:30 pm
- Panamá: 11:30 am
- Costa Rica: 10:30 am
- El Salvador: 10:30 am
- Guatemala: 10:30 am
- Honduras: 10:30 am
- Nicaragua: 10:30 am
- Argentina: 1:30 pm
- Brasil (Brasilia): 1:30 pm
- Uruguay: 1:30 pm
- Chile (Santiago): 1:30 pm
- Paraguay: 1:30 pm
- Bolivia: 12:30 pm
- Venezuela: 12:030 pm
- Ecuador: 11:30 am
- Perú: 11:30 am
- Colombia: 11:30 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Betis?
Este sábado 17 de octubre se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Betis por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- México: SKY Sports México, Sky+, izzi
- España: Movistar+, DAZN Spain, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: SKY Sports Norte, ViX
- El Salvador: SKY Sports Norte, ViX
- Guatemala: SKY Sports Norte, ViX
- Honduras: SKY Sports Norte, ViX
- Panamá: SKY Sports Norte, ViX