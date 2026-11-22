Motagua y Olimpia disputarán una nueva edición del clásico hondureño este domingo 22 de noviembre de 2026 por la Jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Nacional (Liga Bantrab) a partir de las 5:15 p.m. de Honduras y Tiempo del Centro de México / 6:15 p.m. ET / 3:15 p.m. PT en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, debido a que el Estadio Nacional Chelato Uclés estará ocupado por un evento religioso. En Honduras, el partido podrá verse por Deportes TVC, con streaming mediante DTVC+ o TVC Plus, sujeto a las condiciones de acceso de la plataforma. El duelo marcará la reanudación del campeonato después del parón por la Fecha FIFA y tendrá impacto directo en la parte alta de la clasificación. Los Leones llegan como líderes con 35 puntos, mientras el Ciclón Azul ocupa el cuarto lugar con 28 unidades y necesita ganar para reducir la diferencia. El conjunto albo también conserva el antecedente más reciente a su favor tras imponerse por 3-1 en el primer cruce del Apertura 2026. Motagua será local administrativo en Comayagua y buscará recuperarse de su derrota por 1-0 ante Lobos UPNFM, mientras que Olimpia intentará defender la cima y ampliar su ventaja sobre Real España, Marathón y el propio equipo azul.

Dónde ver Deportes TVC EN VIVO, partido Motagua vs. Olimpia por Liga Nacional de Honduras 2026 en TV y Online

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