El Estadio Metropolitano de Barranquilla es la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 y tendremos un duelo vibrante, donde argentinos y brasileños chocarán una vez más en la instancia decisiva del campeonato. Este sábado 21 de noviembre, no te pierdas el partido de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO vía DIRECTV (DSports y DGo) a partir de las 19:30 hora Buenos Aires o 17:30 Colombia y Perú. A continuación, todos los detalles para ver esta transmisión.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana 2026?
Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana 2026.
La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, estadísticas en tiempo real y la transmisión completa del compromiso desde Colombia.
Canales de DSports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
Países donde transmite DIRECTV Sports
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
¿Cómo ver DGO ONLINE, Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana 2026?
A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite las señales de DSports en vivo y ofrece acceso a la cobertura completa del partido.
Para utilizar el servicio, solo necesitas contar con una suscripción activa e iniciar sesión desde cualquiera de los dispositivos compatibles.
Dispositivos compatibles con DGO
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets Android
- iPad
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
¿En qué países está disponible DGO?
La plataforma DGO se encuentra disponible en los principales mercados donde opera DIRECTV en Sudamérica.
|País
|TV
|Streaming
|Argentina
|DSports
|DGO
|Chile
|DSports
|DGO
|Ecuador
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Perú
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver
|Detalle
|Información
|Partido
|Boca Juniors vs. Atlético Mineiro
|Competición
|Final Copa Sudamericana 2026
|Fecha
|Sábado 21 de noviembre
|Hora Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
|19:30 horas
|Hora Colombia, Ecuador y Perú
|17:30 horas
|Hora Venezuela
|18:30 horas
|TV
|DSports
|Streaming
|DGO
|Estadio
|Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
|Ciudad
|Barranquilla, Colombia