El Real Madrid de José Mourinho visita este domingo 1 de noviembre al Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero por la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026-27. Los merengues, terceros en la clasificación con 24 puntos, llegan con la confianza al máximo tras vencer a al FC Barcelona por 2-1 en el Clásico español de la fecha anterior y encadenan 5 victorias consecutivas en todas las competiciones. Los racinguistas, por su parte, se posicionan en el 13° puesto con 11 puntos y vienen de cortar una racha negativa al remontar 2-1 ante el Espanyol. Para la amplia afición madridista residente en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el pitazo inicial de este compromiso internacional está programado para las 16:15 (horario peninsular español) / 11:15 a.m. ET (hora del Este) / 8:15 a.m. PT (hora del Pacífico) . Quienes buscan sintonizar las acciones en directo podrán acceder a la transmisión oficial mediante las distintas opciones de suscripción que ofrecen DIRECTV y su plataforma de streaming DGO Online.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO por LaLiga 2026?

El encuentro Real Madrid vs. Racing de Santander por la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026/27 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Racing de Santander por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el miércoles 01 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Racing de Santander por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Racing de Santander’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO por LaLiga 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 1 de noviembre de 2026

Domingo, 1 de noviembre de 2026 Lugar: Campos de Sport de El Sardinero de Santander, Cantabria, España

Campos de Sport de El Sardinero de Santander, Cantabria, España Horario: 09:15 CDMX / 10:15 Lima

09:15 CDMX / 10:15 Lima Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo