Este domingo 1 de noviembre, Real Madrid enfrentará a Racing por la jornada 11 de LaLiga en El Sardinero. El equipo de José Mourinho llega a la contienda con la moral al tope. Ganaron a Barcelona de visita y están encaminados a disputar por el primer puesto del campeonato. Es por ello que no pueden tropezar y necesitan lograr su novena victoria.​ José Mourinho encontró su oncena titular. Jugadores que entienden su idea de juego y están comprometidos con el proyecto, un aspecto que fue cuestionado por los hinchas en las últimas temporadas.

Kylian Mbappé está atravesando un buen momento deportivo. Es el goleador del equipo y buscará cobrarse su revancha tras quedar segundo en el Balón de Oro. Yan Diomandé es el jugador que aprovechó la oportunidad que le brindó Mourinho y se está ganando el cariño de los aficionados. Con el bajo nivel que viene mostrando Vinicius, se perfila como el nuevo dueño de la banda izquierda.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO?

El partido entre Real Madrid y Racing está pactado para empezar a las 10:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador (12:15 p.m. en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay) y será transmitido por DirecTV y la app DGO.

País Canal de TV Streaming Perú DSports (DIRECTV Sports) DGO Colombia DSports (DIRECTV Sports) DGO Ecuador DSports (DIRECTV Sports) DGO Chile DSports (DIRECTV Sports) DGO Argentina DSports (DIRECTV Sports) DGO Uruguay DSports (DIRECTV Sports) DGO Paraguay DSports (DIRECTV Sports) DGO Bolivia DSports (DIRECTV Sports) DGO Venezuela DSports (DIRECTV Sports) DGO Brasil --- Cazé TV

¿Dónde ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO en México y Centroamérica?

En territorio mexicano, el partido del Real Madrid y Racing se podrá ver EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e Izzi (desde las 9:15 a.m).

País Canal TV Streaming México Sky Sports e Izzi Sky+ / izzi go Costa Rica Sky Sports Sky+ y ViX El Salvador Sky Sports Sky+ y ViX Guatemala Sky Sports Sky+ y ViX Honduras Sky Sports Sky+ y ViX Nicaragua Sky Sports Sky+ y ViX Panamá Sky Sports Sky+ y ViX

¿Dónde ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Real Madrid y Racing Santander estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV y ESPN App. Recuerda, por el cambio de horario de invierno, el duelo empezará a las 10:15 a.m. (ET), 9:15 a.m. (CT), 8:15 a.m. (MT) y 7:15 a.m. (PT).

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN DIRECTO en España?

El partido entre Real Madrid y Racing está pactado para empezar a las 16:15 horas y lo puedes ver EN DIRECTO por DAZN LaLiga (M55 O113) / LaLiga TV Bar. En streaming, el duelo estará disponible por DAZN / Movistar Plus+.