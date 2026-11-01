SANTANDER, CANTABRIA (ESPAÑA), 1/11/2026. Revisa los canales para ver EN VIVO la transmisión del partido Real Madrid vs. Racing hoy por LaLiga desde El Sardinero. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.
SANTANDER, CANTABRIA (ESPAÑA), 1/11/2026. Revisa los canales para ver EN VIVO la transmisión del partido Real Madrid vs. Racing hoy por LaLiga desde El Sardinero. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

Este domingo 1 de noviembre, Real Madrid enfrentará a Racing por la jornada 11 de LaLiga en El Sardinero. El equipo de José Mourinho llega a la contienda con la moral al tope. Ganaron a Barcelona de visita y están encaminados a disputar por el primer puesto del campeonato. Es por ello que no pueden tropezar y necesitan lograr su novena victoria.​ José Mourinho encontró su oncena titular. Jugadores que entienden su idea de juego y están comprometidos con el proyecto, un aspecto que fue cuestionado por los hinchas en las últimas temporadas.

Kylian Mbappé está atravesando un buen momento deportivo. Es el goleador del equipo y buscará cobrarse su revancha tras quedar segundo en el Balón de Oro. Yan Diomandé es el jugador que aprovechó la oportunidad que le brindó Mourinho y se está ganando el cariño de los aficionados. Con el bajo nivel que viene mostrando Vinicius, se perfila como el nuevo dueño de la banda izquierda.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO?

El partido entre Real Madrid y Racing está pactado para empezar a las 10:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador (12:15 p.m. en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay) y será transmitido por DirecTV y la app DGO.

PaísCanal de TVStreaming
PerúDSports (DIRECTV Sports)DGO
ColombiaDSports (DIRECTV Sports)DGO
EcuadorDSports (DIRECTV Sports)DGO
ChileDSports (DIRECTV Sports)DGO
ArgentinaDSports (DIRECTV Sports)DGO
UruguayDSports (DIRECTV Sports)DGO
ParaguayDSports (DIRECTV Sports)DGO
BoliviaDSports (DIRECTV Sports)DGO
VenezuelaDSports (DIRECTV Sports)DGO
Brasil---Cazé TV

¿Dónde ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO en México y Centroamérica?

En territorio mexicano, el partido del Real Madrid y Racing se podrá ver EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e Izzi (desde las 9:15 a.m).

PaísCanal TVStreaming
MéxicoSky Sports e IzziSky+ / izzi go
Costa RicaSky SportsSky+ y ViX
El SalvadorSky SportsSky+ y ViX
GuatemalaSky SportsSky+ y ViX
HondurasSky SportsSky+ y ViX
Nicaragua Sky SportsSky+ y ViX
PanamáSky SportsSky+ y ViX

¿Dónde ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Real Madrid y Racing Santander estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV y ESPN App. Recuerda, por el cambio de horario de invierno, el duelo empezará a las 10:15 a.m. (ET), 9:15 a.m. (CT), 8:15 a.m. (MT) y 7:15 a.m. (PT).

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN DIRECTO en España?

El partido entre Real Madrid y Racing está pactado para empezar a las 16:15 horas y lo puedes ver EN DIRECTO por DAZN LaLiga (M55 O113) / LaLiga TV Bar. En streaming, el duelo estará disponible por DAZN / Movistar Plus+.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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