En el Santiago Bernabéu, la ‘Casa Blanca’, los merengues necesitan recuperarse y empezar a sumar de a 3 para no quedar en una posición bastante lejana del líder Barcelona. Este sábado 10 de octubre, mira el partido de Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO a través de DIRECTV Sports y DGo online, encuentro que inició a las 14:00 Perú y Colombia / 16:00 Argentina y Chile.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.
¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Villarreal CF por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura de LaLiga 2026-27.
Pasos para ver Real Madrid vs. Villarreal CF en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Partido: Real Madrid vs. Villarreal CF por la jornada 8 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 13:00 (MEX), 14:00 (PER/ECU/COL), 15:00 (BOL/VEN), 16:00 (ARG/URU), 21:00 (ESP)
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Estadio: Santiago Bernabéu
- Ciudad: Madrid
- País: España