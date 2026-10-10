En el Santiago Bernabéu, la ‘Casa Blanca’, los merengues necesitan recuperarse y empezar a sumar de a 3 para no quedar en una posición bastante lejana del líder Barcelona. Este sábado 10 de octubre, mira el partido de Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO a través de DIRECTV Sports y DGo online, encuentro que inició a las 14:00 Perú y Colombia / 16:00 Argentina y Chile.

Real Madrid vs. Villarreal: transmisión de DIRECTV, DSports y DGO. (Foto: Composición Depor)
Real Madrid vs. Villarreal: transmisión de DIRECTV, DSports y DGO. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Villarreal CF por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura de LaLiga 2026-27.

Pasos para ver Real Madrid vs. Villarreal CF en DGO

  1. Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Seleccionar la señal de DSports.
  4. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast

Datos clave: horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
  • Partido: Real Madrid vs. Villarreal CF por la jornada 8 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: 13:00 (MEX), 14:00 (PER/ECU/COL), 15:00 (BOL/VEN), 16:00 (ARG/URU), 21:00 (ESP)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Estadio: Santiago Bernabéu
  • Ciudad: Madrid
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

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