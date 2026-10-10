El Santiago Bernabéu es escenario un partidazo: Real Madrid y Villarreal están frente a frente este sábado 10 de octubre, por la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto blanco busca recuperarse ante su afición después de la derrota en el derbi madrileño, mientras que el Submarino Amarillo intenta aprovechar sus oportunidades para sumar puntos en uno de los recintos más exigentes del campeonato.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas de España peninsular —20:00 en Canarias— y podrá seguirse en directo por Movistar Plus+, con una suscripción de streaming de 9,99 euros al mes sin permanencia que incluye este partido, o mediante los paquetes de fútbol de Movistar y Orange TV.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO para seguir el Real Madrid — Villarreal en España?

En España, el Real Madrid — Villarreal se podrá seguir por los canales de fútbol de Movistar y mediante Orange TV, siempre que el paquete contratado incluya la retransmisión. También existe una alternativa para quienes prefieren ver el encuentro por internet sin contratar un paquete convergente de fibra, móvil y televisión: la suscripción independiente de Movistar Plus+.

Estos son los diales de referencia para localizar la señal en televisión:

Operado Canal Dial Movistar Plus+ M+ LALIGA 54 Orange TV M+ LALIGA 110

La disponibilidad de la señal depende de la programación y de los contenidos incluidos en cada tarifa. Antes del inicio, comprueba en la guía de tu operador que el encuentro esté disponible con tu suscripción.

¿Dónde ver Real Madrid — Villarreal por streaming online?

El partido se podrá ver por internet a través de Movistar Plus+. La plataforma ofrece una suscripción independiente de los servicios de fibra y móvil, por lo que puedes contratarla aunque tu conexión a internet pertenezca a otro operador.

El Plan Libre: Cine, Series y Deportes cuesta 9,99 euros al mes, sin permanencia, y permite ver el Real Madrid — Villarreal, además de una selección de partidos de LaLiga EA Sports, Champions League y otras competiciones deportivas.

Esta modalidad no equivale a contratar toda LaLiga ni todas las competiciones europeas. Incluye una selección de encuentros, por lo que debes comprobar la programación si buscas ver otros partidos específicos.

Orange TV también ofrece acceso al fútbol por televisión y por internet mediante sus tarifas compatibles. La disponibilidad del Real Madrid — Villarreal dependerá del paquete contratado y de los canales incluidos.

Pasos para ver el partido online

Entra en la web o abre la aplicación de Movistar Plus+ u Orange TV. Inicia sesión con la cuenta vinculada a tu suscripción. Busca el Real Madrid — Villarreal en la programación. Comprueba que el encuentro esté incluido en tu plan. Accede a la retransmisión desde tu dispositivo compatible.

¿Cuánto cuesta Movistar para ver LaLiga y el Real Madrid — Villarreal?

Movistar ofrece distintas modalidades según quieras ver una selección de partidos o contratar una oferta que incluya todas las principales competiciones nacionales y europeas.

Modalidad Qué incluye Precio mensual Plan Libre: Cine, Series y Deportes Streaming independiente, cine, series, canales y una selección de fútbol que incluye el Real Madrid — Villarreal. 9,99 € Movistar Todo el Fútbol Paquete convergente con conectividad y televisión, además de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y competiciones europeas, entre otros torneos. 117 €

El plan de 9,99 euros es la alternativa más económica para ver este encuentro concreto. No requiere contratar fibra ni líneas móviles con Movistar y no tiene permanencia.

Por su parte, los 117 euros mensuales corresponden a la oferta convergente de Movistar Todo el Fútbol, que incluye conectividad y un paquete deportivo más amplio. No se trata de una suscripción exclusiva para ver este partido.

Antes de contratar, revisa las condiciones comerciales vigentes y los contenidos incluidos en cada modalidad.

¿Cuánto cuesta Orange TV para ver LaLiga?

Orange ofrece diferentes modalidades para contratar fibra, televisión y fútbol. El precio depende de si necesitas únicamente fibra y televisión o si también quieres líneas móviles y plataformas de entretenimiento.

Modalidad Qué incluye Precio mensual Solo Fibra + Fútbol Fibra de 1 Gbps, teléfono fijo y Orange TV con todo el fútbol. 81 € Fibra + Móvil + Fútbol (Básico) Fibra de 600 Mbps, una línea móvil con datos ilimitados y Orange TV con todo el fútbol, sin Netflix. 103 € Pack Fútbol y Cine con Streaming Fibra, móvil, todo el fútbol y una plataforma a elegir entre Netflix, Disney+ o Amazon Prime. 109 € Orange TV Libre Televisión por internet sin operador, con más de 90 canales y un partido de LaLiga por jornada. 7,99 €

Orange TV Libre dispone de una promoción inicial de 3,99 euros al mes, según las condiciones facilitadas. Sin embargo, esta modalidad incluye un partido de LaLiga por jornada, por lo que no garantiza la retransmisión del Real Madrid — Villarreal.

Si buscas contratar todo el fútbol mediante Orange, la opción Solo Fibra + Fútbol es la más económica de las modalidades indicadas, con una tarifa de 81 euros mensuales. Antes de contratar, comprueba las condiciones de permanencia, los servicios incluidos y la programación del encuentro.

¿En qué dispositivos se puede ver el Real Madrid — Villarreal?

La suscripción independiente de Movistar Plus+ permite ver sus contenidos desde distintos dispositivos compatibles. Orange TV también ofrece acceso desde equipos admitidos por su plataforma, según la modalidad contratada.

Smart TV y dispositivos de streaming

Televisores Samsung y LG compatibles.

Smart TV con Android TV o Google TV.

Apple TV y otros dispositivos multimedia compatibles.

Chromecast y equipos admitidos por cada plataforma.

Móviles y tablets

iPhone.

iPad.

Teléfonos y tablets Android.

Ordenadores

PC con Windows.

Mac con macOS.

Navegadores compatibles con las plataformas.

La disponibilidad depende del dispositivo, del sistema operativo y de las condiciones de la suscripción. Comprueba que puedes acceder a tu cuenta y reproducir los contenidos antes del comienzo del encuentro.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid — Villarreal por LaLiga 2026-27

Fecha del partido: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Partido: Real Madrid — Villarreal CF.

Real Madrid — Villarreal CF. Competición: jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27.

jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. Hora en España peninsular: 21:00.

21:00. Hora en las Islas Canarias: 20:00.

20:00. Estadio: Santiago Bernabéu.

Santiago Bernabéu. Ciudad: Madrid, España.

Madrid, España. Televisión: Movistar LALIGA, según la programación y el paquete contratado.

Movistar LALIGA, según la programación y el paquete contratado. Streaming online: Movistar Plus+, con una suscripción compatible.