El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, quiere seguir acumulando victorias y este jueves 27 de agosto recibirá al Athletic Club en el Spotify Camp Nou ante la afición azulgrana. Para la amplia afición madridista residente en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el pitazo inicial de este compromiso internacional está programado para las 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET (hora del Este) / 12:00 p.m. PT (hora del Pacífico) . Quienes buscan sintonizar las acciones en directo podrán acceder a la transmisión oficial mediante las distintas opciones de suscripción que ofrecen DIRECTV y su plataforma de streaming DGO Online.

BARCELONA, ESPAÑA, (27-08-2026).- DirecTV y DGO transmitirán EN VIVO GRATIS el partido Barcelona vs. Athletic Club por la primera fecha de LaLiga. FOTO X de Barcelona.

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por LaLiga 2026?

El encuentro FC Barcelona vs. Athletic Club por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el miércoles 01 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Athletic Club por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘FC Barcelona vs. Athletic Club’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por LaLiga 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2026

Jueves, 27 de agosto de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona, España

Spotify Camp Nou de Barcelona, España Horario: 13:00 CDMX / 14:00 Lima

13:00 CDMX / 14:00 Lima Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo