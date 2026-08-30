El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu con la sensación de haber encontrado pronto una marcha competitiva. Dos partidos han bastado para mostrar un equipo con pegada y alternativas, aunque la visita del Málaga también aparece como una nueva oportunidad para comprobar hasta dónde puede sostener el ritmo el conjunto de José Mourinho en este arranque de LaLiga 2026-27.

La transmisión oficial para Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú va por DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD), mientras que por streaming el partido podrá seguirse a través de DGO.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?

DIRECTV Sports transmitirá el partido entre Real Madrid y Málaga por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 en distintos países de Sudamérica. La señal estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Argentina
  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Chile
  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Colombia
  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Ecuador
  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Perú
  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Uruguay
  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Venezuela

Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2026-27 mediante las aplicaciones de DGO disponibles para dispositivos móviles y equipos compatibles, con una suscripción activa.

¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, Real Madrid vs. Málaga?

DGO es la plataforma online de DIRECTV que permite acceder a la programación deportiva de DSports y seguir distintos eventos a través de Internet. Mediante una suscripción activa, los usuarios podrán ver Real Madrid vs. Málaga desde dispositivos compatibles y seguir la señal en vivo.

DGO permite acceder a su contenido desde diferentes equipos y plataformas, entre ellos:

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tabletas Android
  • iPad
  • Computadoras Windows
  • Computadoras Mac

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — Málaga por LaLiga 2026

  • Día: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Partido: Real Madrid vs. Málaga, por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27
  • Canal: DIRECTV Sports / DSports
  • Canales de TV: 610 SD y 1610 HD
  • Streaming: DGO
  • Hora: 12:00 (Argentina y Uruguay); 11:00 (Chile y Venezuela); 10:00 (Perú, Colombia y Ecuador)
  • Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC