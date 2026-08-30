Real Madrid y Málaga se enfrentarán este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto blanco volverá a jugar ante su público frente al cuadro andaluz, en un partido que reunirá nuevamente a dos equipos con una larga historia de enfrentamientos en el fútbol español.

¿Quieres saber a qué hora y dónde ver el Real Madrid vs. Málaga por LaLiga EA Sports 2026-27? A continuación, te contamos todo lo que debes saber para seguir el partido en vivo, desde los horarios según cada país hasta las señales y plataformas que transmitirán el encuentro.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el duelo a través de ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y la ESPN App.

La oferta de transmisión será diferente en México, donde el partido estará disponible por Sky Sports México e izzi, así como en Sky+ para quienes prefieran verlo por streaming.

En Centroamérica y el Caribe, las opciones variarán según el país. En Panamá, el encuentro podrá verse por ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que en Costa Rica y República Dominicana estarán disponibles ViX y Sky Sports Norte.

Para los espectadores en España, la transmisión estará a cargo de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV, las señales encargadas de llevar el partido desde el Santiago Bernabéu.

En buena parte de Sudamérica, el duelo podrá seguirse a través de DIRECTV Sports y DGO. Ambas opciones ofrecerán la cobertura en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, de acuerdo con la distribución de cada territorio.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
España17:00 horasM+ LALIGA TVMovistar Plus+
México09:00 horasSky Sports México, izziSky+
Guatemala09:00 horasSky Sports NorteViX
El Salvador09:00 horasSky Sports NorteViX
Honduras09:00 horasSky Sports NorteViX
Nicaragua09:00 horasSky Sports NorteViX
Costa Rica09:00 horasSky Sports NorteViX
Panamá10:00 horasSky Sports Norte, Rush Sports 3ViX
Colombia10:00 horasDIRECTV Sports ColombiaDGO
Ecuador10:00 horasDIRECTV Sports EcuadorDGO
Perú10:00 horasDIRECTV Sports PerúDGO
Estados Unidos11:00 a. m. ET / 8:00 a. m. PTESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Cuba11:00 horas
República Dominicana11:00 horasSky Sports NorteViX
Puerto Rico11:00 horasESPN Deportes, NAICOM
Venezuela11:00 horasDIRECTV Sports Venezuela, interDGO
Bolivia11:00 horasDIRECTV Sports BoliviaDGO
Paraguay11:00 horasDIRECTV Sports ParaguayDGO
Argentina12:00 horasDIRECTV Sports ArgentinaDGO
Uruguay12:00 horasDIRECTV Sports UruguayDGO
Brasil12:00 horasESPN BrasilDisney+
Chile12:00 horasDIRECTV Sports ChileDGO
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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