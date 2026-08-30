Real Madrid y Málaga se enfrentarán este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto blanco volverá a jugar ante su público frente al cuadro andaluz, en un partido que reunirá nuevamente a dos equipos con una larga historia de enfrentamientos en el fútbol español.

¿Quieres saber a qué hora y dónde ver el Real Madrid vs. Málaga por LaLiga EA Sports 2026-27? A continuación, te contamos todo lo que debes saber para seguir el partido en vivo, desde los horarios según cada país hasta las señales y plataformas que transmitirán el encuentro.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el duelo a través de ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y la ESPN App.

La oferta de transmisión será diferente en México, donde el partido estará disponible por Sky Sports México e izzi, así como en Sky+ para quienes prefieran verlo por streaming.

En Centroamérica y el Caribe, las opciones variarán según el país. En Panamá, el encuentro podrá verse por ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que en Costa Rica y República Dominicana estarán disponibles ViX y Sky Sports Norte.

Para los espectadores en España, la transmisión estará a cargo de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV, las señales encargadas de llevar el partido desde el Santiago Bernabéu.

En buena parte de Sudamérica, el duelo podrá seguirse a través de DIRECTV Sports y DGO. Ambas opciones ofrecerán la cobertura en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, de acuerdo con la distribución de cada territorio.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING España 17:00 horas M+ LALIGA TV Movistar Plus+ México 09:00 horas Sky Sports México, izzi Sky+ Guatemala 09:00 horas Sky Sports Norte ViX El Salvador 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Honduras 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Nicaragua 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Costa Rica 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Panamá 10:00 horas Sky Sports Norte, Rush Sports 3 ViX Colombia 10:00 horas DIRECTV Sports Colombia DGO Ecuador 10:00 horas DIRECTV Sports Ecuador DGO Perú 10:00 horas DIRECTV Sports Perú DGO Estados Unidos 11:00 a. m. ET / 8:00 a. m. PT ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App Cuba 11:00 horas — — República Dominicana 11:00 horas Sky Sports Norte ViX Puerto Rico 11:00 horas ESPN Deportes, NAICOM — Venezuela 11:00 horas DIRECTV Sports Venezuela, inter DGO Bolivia 11:00 horas DIRECTV Sports Bolivia DGO Paraguay 11:00 horas DIRECTV Sports Paraguay DGO Argentina 12:00 horas DIRECTV Sports Argentina DGO Uruguay 12:00 horas DIRECTV Sports Uruguay DGO Brasil 12:00 horas ESPN Brasil Disney+ Chile 12:00 horas DIRECTV Sports Chile DGO