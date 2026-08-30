Real Madrid y Málaga se enfrentarán este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto blanco volverá a jugar ante su público frente al cuadro andaluz, en un partido que reunirá nuevamente a dos equipos con una larga historia de enfrentamientos en el fútbol español.
¿Quieres saber a qué hora y dónde ver el Real Madrid vs. Málaga por LaLiga EA Sports 2026-27? A continuación, te contamos todo lo que debes saber para seguir el partido en vivo, desde los horarios según cada país hasta las señales y plataformas que transmitirán el encuentro.
En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el duelo a través de ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y la ESPN App.
La oferta de transmisión será diferente en México, donde el partido estará disponible por Sky Sports México e izzi, así como en Sky+ para quienes prefieran verlo por streaming.
En Centroamérica y el Caribe, las opciones variarán según el país. En Panamá, el encuentro podrá verse por ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que en Costa Rica y República Dominicana estarán disponibles ViX y Sky Sports Norte.
Para los espectadores en España, la transmisión estará a cargo de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV, las señales encargadas de llevar el partido desde el Santiago Bernabéu.
En buena parte de Sudamérica, el duelo podrá seguirse a través de DIRECTV Sports y DGO. Ambas opciones ofrecerán la cobertura en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, de acuerdo con la distribución de cada territorio.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|17:00 horas
|M+ LALIGA TV
|Movistar Plus+
|México
|09:00 horas
|Sky Sports México, izzi
|Sky+
|Guatemala
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|El Salvador
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Honduras
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Nicaragua
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Costa Rica
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Panamá
|10:00 horas
|Sky Sports Norte, Rush Sports 3
|ViX
|Colombia
|10:00 horas
|DIRECTV Sports Colombia
|DGO
|Ecuador
|10:00 horas
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO
|Perú
|10:00 horas
|DIRECTV Sports Perú
|DGO
|Estados Unidos
|11:00 a. m. ET / 8:00 a. m. PT
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Cuba
|11:00 horas
|—
|—
|República Dominicana
|11:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Puerto Rico
|11:00 horas
|ESPN Deportes, NAICOM
|—
|Venezuela
|11:00 horas
|DIRECTV Sports Venezuela, inter
|DGO
|Bolivia
|11:00 horas
|DIRECTV Sports Bolivia
|DGO
|Paraguay
|11:00 horas
|DIRECTV Sports Paraguay
|DGO
|Argentina
|12:00 horas
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO
|Uruguay
|12:00 horas
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO
|Brasil
|12:00 horas
|ESPN Brasil
|Disney+
|Chile
|12:00 horas
|DIRECTV Sports Chile
|DGO