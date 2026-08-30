El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu con la sensación de haber encontrado pronto una marcha competitiva. Dos partidos han bastado para mostrar un equipo con pegada y alternativas, aunque la visita del Málaga también aparece como una nueva oportunidad para comprobar hasta dónde puede sostener el ritmo el conjunto de José Mourinho en este arranque de LaLiga 2026-27.
La transmisión oficial para Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú va por DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD), mientras que por streaming el partido podrá seguirse a través de DGO.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?
DIRECTV Sports transmitirá el partido entre Real Madrid y Málaga por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 en distintos países de Sudamérica. La señal estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Argentina
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Chile
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Colombia
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Ecuador
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Perú
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Uruguay
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports en Venezuela
Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2026-27 mediante las aplicaciones de DGO disponibles para dispositivos móviles y equipos compatibles, con una suscripción activa.
¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, Real Madrid vs. Málaga?
DGO es la plataforma online de DIRECTV que permite acceder a la programación deportiva de DSports y seguir distintos eventos a través de Internet. Mediante una suscripción activa, los usuarios podrán ver Real Madrid vs. Málaga desde dispositivos compatibles y seguir la señal en vivo.
DGO permite acceder a su contenido desde diferentes equipos y plataformas, entre ellos:
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tabletas Android
- iPad
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — Málaga por LaLiga 2026
- Día: Domingo 30 de agosto de 2026
- Partido: Real Madrid vs. Málaga, por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27
- Canal: DIRECTV Sports / DSports
- Canales de TV: 610 SD y 1610 HD
- Streaming: DGO
- Hora: 12:00 (Argentina y Uruguay); 11:00 (Chile y Venezuela); 10:00 (Perú, Colombia y Ecuador)
- Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España)