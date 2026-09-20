El Clásico Nacional toma el protagonismo este fin de semana cuando Club América recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:15 horas (CDMX) en el Estadio Banorte, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas llegan golpeadas luego de caer 4-3 ante Cruz Azul en un partido de ida y vuelta que expuso desajustes defensivos, mientras Guadalajara aterriza con confianza plena: goleó 3-0 a Pumas y asumió el liderato de la tabla. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online; además, de horarios por país para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿Dónde ver el partido Club América vs. Chivas EN VIVO por TV abierta y EN DIRECTO ONLINE?
El Clásico Nacional América vs. Chivas se jugará el sábado 19 de septiembre, por la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. La hora más reportada es 21:15 (tiempo del centro de México), aunque la señal de Canal 5 lo anuncia para las 21:05, por lo que conviene conectarse con anticipación.
|País / Zona
|Horario
|Canal / Plataforma
|🇺🇸 Estados Unidos (ET)
|23:00 hrs
|TUDN
|🇺🇸 Estados Unidos (CT)
|22:00 hrs
|TUDN
|🇺🇸 Estados Unidos (MT)
|21:00 hrs
|TUDN
|🇺🇸 Estados Unidos (PT)
|20:00 hrs
|TUDN
|🇲🇽 México (CDMX)
|21:00 hrs
|Canal 5 / TUDN / ViX
|🇨🇴 Colombia / Perú / Ecuador
|22:00 hrs
|TUDN
|🇦🇷 Argentina / Uruguay / Chile
|00:00 hrs del domingo 20
|TUDN
|🇪🇸 España (CEST)
|05:00 hrs del domingo 20
|TUDN
Para ver América vs. Chivas desde México, las opciones principales son Canal 5 en televisión abierta, TUDN en sistemas de paga y ViX/ViX Premium por streaming; algunas programaciones también incluyen Layvtime. En Estados Unidos, la cobertura anunciada contempla TUDN, Univision y ViX Premium. Para Canadá, Centroamérica y Sudamérica no hay una asignación de derechos o canal específica confirmada en las fuentes consultadas, así que lo recomendable es revisar la programación regional de ViX y de tu operador local antes del inicio.
¿A qué hora juega Club América vs. Chivas de Guadalajara hoy 19 de septiembre?
|País / territorio
|Hora local estimada
|México
|21:00 h aprox.
|Estados Unidos
|22:00 h ET / 21:00 h CT / 19:00 h PT aprox.
|Canadá
|22:00 h ET aprox.
|Centroamérica
|20:00 h aprox. en Guatemala; 21:00 h aprox. en Panamá
|Sudamérica
|22:00 h aprox. en Colombia/Perú; 23:00 h aprox. en Argentina/Chile
Posibles alineaciones de Club América y Chivas de Guadalajara
América: R. Cota, R. Juárez, K. Álvarez, I. Reyes, D. Espinoza, A. Cervantes, E. Sánchez, I. Violante, B. Rodríguez, R. Veiga y H. Martín.
Chivas: R. Rangel, D. Campillo, D. Aguirre, R. Alvarado, L. Romo, H. Camberos, F. González, R. Marín, S. Sandoval, O. Govea y A. Sepúlveda.