El Clásico Nacional toma el protagonismo este fin de semana cuando Club América recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:15 horas (CDMX) en el Estadio Banorte, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX . Las Águilas llegan golpeadas luego de caer 4-3 ante Cruz Azul en un partido de ida y vuelta que expuso desajustes defensivos, mientras Guadalajara aterriza con confianza plena: goleó 3-0 a Pumas y asumió el liderato de la tabla. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online; además, de horarios por país para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver el partido Club América vs. Chivas EN VIVO por TV abierta y EN DIRECTO ONLINE?

El Clásico Nacional América vs. Chivas se jugará el sábado 19 de septiembre, por la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. La hora más reportada es 21:15 (tiempo del centro de México), aunque la señal de Canal 5 lo anuncia para las 21:05, por lo que conviene conectarse con anticipación.

País / Zona Horario Canal / Plataforma 🇺🇸 Estados Unidos (ET) 23:00 hrs TUDN 🇺🇸 Estados Unidos (CT) 22:00 hrs TUDN 🇺🇸 Estados Unidos (MT) 21:00 hrs TUDN 🇺🇸 Estados Unidos (PT) 20:00 hrs TUDN 🇲🇽 México (CDMX) 21:00 hrs Canal 5 / TUDN / ViX 🇨🇴 Colombia / Perú / Ecuador 22:00 hrs TUDN 🇦🇷 Argentina / Uruguay / Chile 00:00 hrs del domingo 20 TUDN 🇪🇸 España (CEST) 05:00 hrs del domingo 20 TUDN

Para ver América vs. Chivas desde México, las opciones principales son Canal 5 en televisión abierta, TUDN en sistemas de paga y ViX/ViX Premium por streaming; algunas programaciones también incluyen Layvtime. En Estados Unidos, la cobertura anunciada contempla TUDN, Univision y ViX Premium. Para Canadá, Centroamérica y Sudamérica no hay una asignación de derechos o canal específica confirmada en las fuentes consultadas, así que lo recomendable es revisar la programación regional de ViX y de tu operador local antes del inicio.

¿A qué hora juega Club América vs. Chivas de Guadalajara hoy 19 de septiembre?

País / territorio Hora local estimada México 21:00 h aprox. Estados Unidos 22:00 h ET / 21:00 h CT / 19:00 h PT aprox. Canadá 22:00 h ET aprox. Centroamérica 20:00 h aprox. en Guatemala; 21:00 h aprox. en Panamá Sudamérica 22:00 h aprox. en Colombia/Perú; 23:00 h aprox. en Argentina/Chile

Posibles alineaciones de Club América y Chivas de Guadalajara

América: R. Cota, R. Juárez, K. Álvarez, I. Reyes, D. Espinoza, A. Cervantes, E. Sánchez, I. Violante, B. Rodríguez, R. Veiga y H. Martín.

Chivas: R. Rangel, D. Campillo, D. Aguirre, R. Alvarado, L. Romo, H. Camberos, F. González, R. Marín, S. Sandoval, O. Govea y A. Sepúlveda.