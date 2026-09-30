La Selección Argentina se mide ante Bolivia este miércoles 30 de septiembre, desde las 21:00, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un partido amistoso internacional. El equipo argentino vuelve a presentarse ante su público en Córdoba y el partido puede verse EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por TV abierta y streaming online en diferentes países A continuación, revisa qué canales están disponibles, dónde verlo y todos los detalles del partido.
¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?
Argentina vs. Bolivia se juega este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso de la fecha FIFA. El inicio está programado para las 21:00 en Argentina, Chile y Uruguay; 20:00 en Bolivia; y 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador.
|País o región
|TV disponible
|Streaming online disponible
|Argentina
|TyC Sports, Telefe
|TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play
|Bolivia
|Unitel, Fútbol Canal
|Unitel TV / Unitel.bo, FBF Play, ENTEL TV Smart y Tuves
|Perú
|DSports
|DGO; también figura disponibilidad vía Paramount+ y DAZN
|Colombia
|DSports
|DGO; también Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN
|Ecuador
|DSports
|DGO, Paramount+ y DAZN
|Chile
|DSports
|DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN
|Uruguay
|DSports
|DGO, Paramount+ y DAZN
|Paraguay
|DSports
|DGO, según disponibilidad del operador
|Brasil
|DSports
|DGO, según disponibilidad del operador
|México
|—
|ViX Premium
|Estados Unidos
|TyC Sports Internacional, según operador
|ViX Premium y fuboTV
|España
|M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+
|Movistar Plus+
En territorio argentino, las alternativas principales son Telefe y TyC Sports. Para verlo online de forma oficial, las opciones informadas son Mi Telefe y TyC Sports Play; además, los abonados de Flow, DGO y Telecentro Play pueden acceder a las señales lineales de TV según su paquete.
En Bolivia, la cobertura local está asociada a Unitel y Fútbol Canal, con alternativas digitales como Unitel TV, Unitel.bo, FBF Play, ENTEL TV Smart y Tuves. La hora de inicio es 20:00.
En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y otros mercados sudamericanos, DSports aparece como la señal de TV de referencia y DGO como el acceso digital principal. Perú, Colombia y Ecuador lo reciben desde las 19:00; Chile y Uruguay, desde las 21:00.
¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia EN VIVO HOY por fecha FIFA 2026?
- 21.00: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 20.00: Chile, Bolivia Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
- 19.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)
- 18.00: México y Estados Unidos (Montaña-MST)
- 17.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)
Posibles alineaciones de Argentina y Bolivia
Argentina: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis MacAllister, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Alvarez. Entrenador: Lionel Scaloni.
Bolivia: Guillermo Viscarra, Diego Medina Román, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández, Miguel Terceros, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil y Fernando Nava. Entrenador: Óscar Villegas.