A más de dos meses de disputar la final del Mundial, la Selección Argentina vuelve a presentarse ante su gente. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un amistoso internacional que marcará el inicio de la fecha FIFA para la Albiceleste . El encuentro se jugará con el aforo reducido al 50%, medida aplicada por una sanción a la AFA, un contexto que añade atención a una nueva prueba para el plantel campeón del mundo.

¿Quieres ver el partido Argentina vs. Bolivia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del amistoso fecha FIFA 2026.

¿En qué canal transmite Argentina vs. Bolivia EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

Argentina vs. Bolivia se juega este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso de la fecha FIFA. El inicio está programado para las 21:00 en Argentina, Chile y Uruguay; 20:00 en Bolivia; y 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región Hora local TV disponible Streaming online disponible Argentina 21:00 TyC Sports, Telefe TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play Bolivia 20:00 Unitel, Fútbol Canal Unitel TV / Unitel.bo, FBF Play, ENTEL TV Smart y Tuves Perú 19:00 DSports DGO; también figura disponibilidad vía Paramount+ y DAZN Colombia 19:00 DSports DGO; también Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Ecuador 19:00 DSports DGO, Paramount+ y DAZN Chile 21:00 DSports DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Uruguay 21:00 DSports DGO, Paramount+ y DAZN Paraguay 21:00 DSports DGO, según disponibilidad del operador Brasil 21:00 DSports DGO, según disponibilidad del operador México 18:00 (CDMX) — ViX Premium Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT TyC Sports Internacional, según operador ViX Premium y fuboTV España 02:00 del jueves 1 de octubre M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ Movistar Plus+

En territorio argentino, las alternativas principales son Telefe y TyC Sports. Para verlo online de forma oficial, las opciones informadas son Mi Telefe y TyC Sports Play; además, los abonados de Flow, DGO y Telecentro Play pueden acceder a las señales lineales de TV según su paquete.

En Bolivia, la cobertura local está asociada a Unitel y Fútbol Canal, con alternativas digitales como Unitel TV, Unitel.bo, FBF Play, ENTEL TV Smart y Tuves. La hora de inicio es 20:00.

En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y otros mercados sudamericanos, DSports aparece como la señal de TV de referencia y DGO como el acceso digital principal. Perú, Colombia y Ecuador lo reciben desde las 19:00; Chile y Uruguay, desde las 21:00.