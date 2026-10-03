Este sábado 3 de octubre habrá un nuevo amistoso FIFA 2026. Estoy hablando del Argentina vs. Burkina Faso, que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 este sábado 3 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • España: 2:00 am del domingo 4 de octubre
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso?

Este sábado 3 de octubre se podrá ver el juego Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ViX, TUDN Radio
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
  • México: ViX México
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe
  • Costa Rica: ViX
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
  • Guatemala: ViX
  • Honduras: ViX
  • Nicaragua: ViX
  • Panamá: ViX
  • Puerto Rico: ViX
TyC Sports, Telefe y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Burkina Faso EN DIRECTO por TV y Fútbol Online | VIDEO
La selección de Argentina se enfrenta a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en un encuentro que despierta la expectativa de los aficionados por la presencia de Lionel Messi y el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El partido podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de TyC Sports y Telefe, señales que ofrecerán la transmisión para el público argentino. Los hinchas también buscan alternativas para ver Argentina vs. Burkina Faso GRATIS, por lo que es importante conocer las opciones de televisión abierta y las plataformas digitales disponibles para disfrutar del compromiso, con todos los detalles de la previa, el horario, las alineaciones y las incidencias del encuentro. (VIDEO DE X: @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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