Chivas y Pumas se enfrentarán en un partido de alto voltaje en el Estadio Akron de Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 13 de septiembre desde las 19:07 horas Tiempo del centro de México / 9:07 pm ET / 6:07 pm PT, en un duelo que concentra la atención de los aficionados del fútbol mexicano. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.
¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?
Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM, por la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el domingo 13 de septiembre a las 21:07 horas del centro de México (23:00 ET en Estados Unidos).
|País / región
|TV abierta
|TV de paga
|Streaming online
|Hora de inicio
|México
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|Amazon Prime Video
|19:07 h CDMX
|Estados Unidos
|Telemundo
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|fuboTV
|21:07 h ET
|Estados Unidos – Centro
|Telemundo
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|fuboTV
|20:07 h CT
|Estados Unidos – Pacífico
|Telemundo
|--
|fuboTV
|18:07 h PT
¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM HOY 13 de septiembre?
El silbatazo inicial está fijado para las 19:07 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 21:07 horas del Este de Estados Unidos, las 20:07 del Centro y las 18:07 del Pacífico estadounidense.
|País o zona horaria
|Hora de inicio
|Día
|México: CDMX y centro
|7:07 p. m.
|Domingo, 13 de septiembre
|México: Pacífico
|6:07 p. m.
|Domingo, 13 de septiembre
|Estados Unidos: hora del Este (ET)
|9:07 p. m.
|Domingo, 13 de septiembre
|Estados Unidos: hora del Centro (CT)
|8:07 p. m.
|Domingo, 13 de septiembre
|Estados Unidos: montaña (MT)
|7:07 p. m.
|Domingo, 13 de septiembre
|Estados Unidos: Pacífico (PT)
|6:07 p. m.
|Domingo, 13 de septiembre