Chivas de Guadalajara recibirá a Pumas UNAM a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que concentra la atención de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce cómo y dónde ver por TV y Streaming Online. | Crédito: Composición Depor
Chivas de Guadalajara recibirá a Pumas UNAM a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que concentra la atención de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce cómo y dónde ver por TV y Streaming Online. | Crédito: Composición Depor

Chivas y Pumas se enfrentarán en un partido de alto voltaje en el Estadio Akron de Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 13 de septiembre desde las 19:07 horas Tiempo del centro de México / 9:07 pm ET / 6:07 pm PT, en un duelo que concentra la atención de los aficionados del fútbol mexicano. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?

Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM, por la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el domingo 13 de septiembre a las 21:07 horas del centro de México (23:00 ET en Estados Unidos).

País / regiónTV abiertaTV de pagaStreaming onlineHora de inicio
México----Amazon Prime Video19:07 h CDMX
Estados UnidosTelemundo--fuboTV21:07 h ET
Estados Unidos – CentroTelemundo--fuboTV20:07 h CT
Estados Unidos – PacíficoTelemundo--fuboTV18:07 h PT

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara — Pumas UNAM HOY 13 de septiembre?

El silbatazo inicial está fijado para las 19:07 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 21:07 horas del Este de Estados Unidos, las 20:07 del Centro y las 18:07 del Pacífico estadounidense.

País o zona horariaHora de inicioDía
México: CDMX y centro7:07 p. m.Domingo, 13 de septiembre
México: Pacífico6:07 p. m.Domingo, 13 de septiembre
Estados Unidos: hora del Este (ET)9:07 p. m.Domingo, 13 de septiembre
Estados Unidos: hora del Centro (CT)8:07 p. m.Domingo, 13 de septiembre
Estados Unidos: montaña (MT)7:07 p. m.Domingo, 13 de septiembre
Estados Unidos: Pacífico (PT)6:07 p. m.Domingo, 13 de septiembre
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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