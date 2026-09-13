Chivas de Guadalajara se medirá contra Pumas UNAM en el Estadio Akron, este domingo 13 de septiembre, por la octava jornada del Apertura de la Liga MX. El encuentro está programado para las 19:07 horas, según el horario local. El conjunto local llega fortalecido después de imponerse por 3-0 a San Luis como visitante, resultado que le permitió consolidar una campaña con cuatro triunfos, dos empates y una caída. Con 14 puntos, el ‘Rebaño Sagrado’ ocupa el segundo lugar de la clasificación, apenas dos unidades por debajo del América.
Pumas UNAM afrontará este compromiso desde una posición menos favorable en la tabla. Para el cuadro universitario, la visita al Estadio Akron representa la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa y comenzar a acercarse a los puestos de mayor protagonismo del Apertura.
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