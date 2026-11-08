En el Estadio León se disputará un emocionante partido este domingo 8 de noviembre, pues ahí chocarán Chivas de Guadalajara y León por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Chivas de Guadalajara vs. León en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido Chivas de Guadalajara vs. León por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este domingo 8 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:10 pm
- Estados Unidos (CT): 8:10 pm
- Estados Unidos (MT): 7:10 pm
- Estados Unidos (PT): 6:10 pm
- México (CDMX): 8:10 pm
- España: 3:10 am del lunes 9 de noviembre
- Puerto Rico: 10:10 pm
- Panamá: 9:10 pm
- Costa Rica: 8:10 pm
- República Dominicana: 10:10 pm
- El Salvador: 8:10 pm
- Guatemala: 8:10 pm
- Honduras: 8:10 pm
- Nicaragua: 8:10 pm
- Argentina: 11:10 pm
- Brasil (Brasilia): 11:10 pm
- Uruguay: 11:10 pm
- Chile (Santiago): 11:10 pm
- Paraguay: 11:10 pm
- Bolivia: 10:10 pm
- Venezuela: 10:10 pm
- Ecuador: 9:10 pm
- Perú: 9:10 pm
- Colombia: 9:10 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Chivas de Guadalajara vs. León?
Este domingo 8 de noviembre se podrá ver el partido Chivas de Guadalajara vs. León por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, ViX
- México: FOX One, FOX+
- Puerto Rico: ViX