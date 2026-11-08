Chivas de Guadalajara visita a León este domingo 8 de noviembre de 2026 a partir de las 8:10 (Tiempo del Centro de México ) / 9:10 pm ET / 6:00 pm PT en el Estadio León de Guanajuato en el marco de la Jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga MX. El enfrentamiento representa un choque crucial en las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a la definición de la fase regular, con el cuadro visitante peleando por la cima general y el local buscando amarrar su boleto directo a la Liguilla. El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del estratega Gabriel Milito, se ubica en la segunda posición de la tabla general con 29 unidades tras ligar cinco partidos invictos y acumular tres victorias consecutivas. Una victoria en suelo guanajuatense le permitiría al conjunto tapatío mantener la presión sobre el liderato en el cierre de la campaña regular. Por su parte, los Esmeraldas comandados por Christian Gandolfi se sitúan en el séptimo peldaño con 22 puntos y necesitan hacer valer su localía tras haber caído 2-1 en su reciente visita ante Cruz Azul. ¿Quieres saber la hora exacta en que empezó el juego Chivas de Guadalajara vs. León y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.

León FC recibirá a Chivas de Guadalajara por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, transmitido en directo a través de las plataformas digitales de FOX One. | Crédito: ligamx.net / Composición Mag

En México, el encuentro Chivas de Guadalajara vs. León se podrá ver por FOX One y FOX+, mientras que en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX para ver el encuentro en idiomas español e inglés. Finalmente, en Puerto Rico, ViX transmitirá en vivo y online el enfrentamiento correspondiente a la penúltima jornada del torneo de fútbol mexicano.

¿En qué canal transmiten Chivas de Guadalajara vs. León por Apertura 2026 de la Liga MX?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos (ET) 21:10 horas TUDN USA TUDN.com, TUDN App, ViX Estados Unidos (CT) 20:10 horas TUDN USA TUDN.com, TUDN App, ViX Estados Unidos (MT) 19:10 horas TUDN USA TUDN.com, TUDN App, ViX Estados Unidos (PT) 18:10 horas TUDN USA TUDN.com, TUDN App, ViX México 20:10 horas -- FOX One, FOX+ Puerto Rico 22:10 horas -- ViX