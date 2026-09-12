América y Cruz Azul protagonizarán uno de los partidos más esperados de la jornada este sábado 12 de septiembre. El Clásico Joven se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que concentra la atención de la Liga MX por la rivalidad histórica entre ambos clubes ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? el Clásico Joven se juega hoy, sábado 12 de septiembre, por la fecha 8 de la Liga MX a las 9:00 p. m. del centro de México. Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.
¿Dónde ver Cruz Azul vs. América EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?
Cruz Azul vs. Club América, por la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas del centro de México (23:00 ET en Estados Unidos).
|País / región
|TV abierta
|TV de paga
|Streaming online
|Hora de inicio
|México
|Canal 5
|TUDN
|ViX
|21:00 h CDMX
|Estados Unidos
|Univision
|TUDN
|ViX
|23:00 h ET
|Estados Unidos – Centro
|Univision
|TUDN
|ViX
|22:00 h CT
|Estados Unidos – Pacífico
|Univision
|TUDN
|ViX
|20:00 h PT
¿A qué hora juega Club América vs. Cruz Azul HOY 12 de septiembre?
El silbatazo inicial está fijado para las 21:00 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:00 horas del Este de Estados Unidos, las 22:00 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.
|País o zona horaria
|Hora de inicio
|Día
|México: CDMX y centro
|9:00 p. m.
|Sábado 12 de septiembre
|México: Pacífico
|8:00 p. m.
|Sábado 12 de septiembre
|Estados Unidos: hora del Este (ET)
|11:00 p. m.
|Sábado 12 de septiembre
|Estados Unidos: hora del Centro (CT)
|10:00 p. m.
|Sábado 12 de septiembre
|Estados Unidos: montaña (MT)
|9:00 p. m.
|Sábado 12 de septiembre
|Estados Unidos: Pacífico (PT)
|8:00 p. m.
|Sábado 12 de septiembre