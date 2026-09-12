El Clásico Joven se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que concentra la atención de la Liga MX. Conoce cómo y dónde ver por TV y Streaming Online. (Foto: Composición Depor)
El Clásico Joven se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que concentra la atención de la Liga MX. Conoce cómo y dónde ver por TV y Streaming Online. (Foto: Composición Depor)

América y Cruz Azul protagonizarán uno de los partidos más esperados de la jornada este sábado 12 de septiembre. El Clásico Joven se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que concentra la atención de la Liga MX por la rivalidad histórica entre ambos clubes ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? el Clásico Joven se juega hoy, sábado 12 de septiembre, por la fecha 8 de la Liga MX a las 9:00 p. m. del centro de México. Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. América EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?

Cruz Azul vs. Club América, por la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas del centro de México (23:00 ET en Estados Unidos).

País / regiónTV abiertaTV de pagaStreaming onlineHora de inicio
MéxicoCanal 5TUDNViX21:00 h CDMX
Estados UnidosUnivisionTUDNViX23:00 h ET
Estados Unidos – CentroUnivisionTUDNViX22:00 h CT
Estados Unidos – PacíficoUnivisionTUDNViX20:00 h PT

¿A qué hora juega Club América vs. Cruz Azul HOY 12 de septiembre?

El silbatazo inicial está fijado para las 21:00 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:00 horas del Este de Estados Unidos, las 22:00 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.

País o zona horariaHora de inicioDía
México: CDMX y centro9:00 p. m.Sábado 12 de septiembre
México: Pacífico8:00 p. m.Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos: hora del Este (ET)11:00 p. m.Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos: hora del Centro (CT)10:00 p. m.Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos: montaña (MT)9:00 p. m.Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos: Pacífico (PT)8:00 p. m.Sábado 12 de septiembre
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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