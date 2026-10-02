se enfrentan este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional FIFA que reúne a dos selecciones históricas de Conmebol. El partido se juega en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey desde las 7:00 p. m. de Bogotá y promete ser una prueba clave en la preparación de ambos equipos. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver Colombia-Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Colombia vs. Paraguay se juega este viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. La disponibilidad cambia según el territorio y el operador, por lo que conviene verificar la guía de programación y si la plataforma exige suscripción.

País o territorioTVStreaming / online
ColombiaGol Caracol / Caracol TV y Canal RCNCaracol Play, Ditu, GolCaracol.com, RCN En Vivo, Deportes RCN online; también se anunciaron señales oficiales en YouTube de Gol Caracol y RCN Deportes
ParaguayGEN y TreceWeb/plataformas digitales de GEN
Estados UnidosNo se confirma un canal lineal único en las fuentes consultadasFanatiz y Triller TV
ArgentinaTyC SportsTyC Sports Play
CentroaméricaRepretelFanatiz
MéxicoTriller TV+
PerúSin señal local confirmadaSin plataforma local confirmada

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay hoy por amistoso internacional FIFA?

Colombia vs. Paraguay se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, por un amistoso internacional de la fecha FIFA en Nueva Jersey. El encuentro se disputa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Estados Unidos.

País / zonaHoraDía
Colombia7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Perú7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Ecuador7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Estados Unidos (Este / Nueva York)8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Venezuela8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Bolivia8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Paraguay9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Chile9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Argentina9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Uruguay9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Brasil (Brasilia / São Paulo)9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
México (CDMX)6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Costa Rica6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Guatemala6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
El Salvador6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Honduras6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Panamá7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
España peninsular2:00 a. m.Sábado 3 de octubre
GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

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