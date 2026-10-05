Este lunes 5 de octubre, Guatemala y Surinam se enfrentan en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de Concacaf. La selección guatemalteca necesita conseguir una victoria para mantener sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final; es por ese motivo que el respaldo de sus aficionados será clave.

La selección dirigida por Luis Fernando Tena ha tenido un recorrido irregular en el torneo. En su estreno cayó 3-2 frente a Jamaica, pero posteriormente reaccionó con una goleada por 6-0 ante El Salvador. En su más reciente presentación, Guatemala igualó 0-0 contra Surinam como visitante, resultado que dejó abierta la lucha por la clasificación.

Por su parte, Surinam llega como líder del Grupo B y buscará asegurar su presencia en la siguiente etapa. El conjunto caribeño comenzó con una victoria 3-2 sobre Honduras, luego superó 2-1 a Martinica y finalmente empató sin goles ante Guatemala en su último encuentro.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam EN VIVO?

Te presentamos la guía de canales del partido entre Guatemala contra Surinam que se realizará hoy por la Concacaf Nations League.

Guatemala: 18:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

Honduras: 18:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Surinam: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 05/10/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Guatemala vs. Surinam hoy por la Liga de Naciones de Concacaf desde el Estadio Manuel Felipe Carrera. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos los horarios para que puedas ver el partido.

Hora del Pacífico (PT) (ej. Los Ángeles): 17:00 horas

Hora de la Montaña (MT) (ej. Denver): 18:00 horas

Hora del Centro (CT) (ej. Chicago, Houston): 19:00 horas

Hora del Este (ET) (ej. Miami, Nueva York): 20:00 horas

¿Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO hoy?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Guatemala contra Surinam hoy por la cuarta fecha de la Concacaf Nations League 2026:

Costa Rica: FOX

El Salvador: FOX El Salvador

Guatemala: FOX Guatemala

Honduras: FOX Honduras

Jamaica: Bluu

Nicaragua: FOX Nicaragua

Panamá: FOX Panamá

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One

El partido será transmitido EN VIVO en Guatemala por FOX, canal que tiene los derechos del campeonato, en territorio nacional. El compromiso está pactado para iniciar a las 18:00 horas.