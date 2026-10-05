Este lunes 5 de octubre, Guatemala y Surinam se enfrentan en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de Concacaf. La selección guatemalteca necesita conseguir una victoria para mantener sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final; es por ese motivo que el respaldo de sus aficionados será clave.
La selección dirigida por Luis Fernando Tena ha tenido un recorrido irregular en el torneo. En su estreno cayó 3-2 frente a Jamaica, pero posteriormente reaccionó con una goleada por 6-0 ante El Salvador. En su más reciente presentación, Guatemala igualó 0-0 contra Surinam como visitante, resultado que dejó abierta la lucha por la clasificación.
Por su parte, Surinam llega como líder del Grupo B y buscará asegurar su presencia en la siguiente etapa. El conjunto caribeño comenzó con una victoria 3-2 sobre Honduras, luego superó 2-1 a Martinica y finalmente empató sin goles ante Guatemala en su último encuentro.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam EN VIVO?
Te presentamos la guía de canales del partido entre Guatemala contra Surinam que se realizará hoy por la Concacaf Nations League.
- Guatemala: 18:00 horas
- El Salvador: 18:00 horas
- Honduras: 18:00 horas
- Nicaragua: 18:00 horas
- Costa Rica: 18:00 horas
- México: 18:00 horas
- Panamá: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Surinam: 21:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos los horarios para que puedas ver el partido.
- Hora del Pacífico (PT) (ej. Los Ángeles): 17:00 horas
- Hora de la Montaña (MT) (ej. Denver): 18:00 horas
- Hora del Centro (CT) (ej. Chicago, Houston): 19:00 horas
- Hora del Este (ET) (ej. Miami, Nueva York): 20:00 horas
¿Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO hoy?
Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Guatemala contra Surinam hoy por la cuarta fecha de la Concacaf Nations League 2026:
- Costa Rica: FOX
- El Salvador: FOX El Salvador
- Guatemala: FOX Guatemala
- Honduras: FOX Honduras
- Jamaica: Bluu
- Nicaragua: FOX Nicaragua
- Panamá: FOX Panamá
- Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One
El partido será transmitido EN VIVO en Guatemala por FOX, canal que tiene los derechos del campeonato, en territorio nacional. El compromiso está pactado para iniciar a las 18:00 horas.