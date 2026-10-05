Guatemala y Surinam vuelven a verse las caras por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos seleccionados en la clasificación a los cuartos de final. Los Chapines están obligados a sumar de a tres puntos en casa para superar a sus rivales de turno y asegurar el pase a la siguiente ronda, mientras que De Natio, líder invicto con 7 puntos, necesita un empate o una victoria en condición de visitante para sellar de forma matemática su boleto a la próxima instancia. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, conoce qué canales de TV señal abierta y online siguen la cobertura del juego desde diferentes plataformas digitales.
¿En qué canal transmiten Guatemala vs. Surinam EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
Guatemala recibe a Surinam este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 6:00 p. m. en Ciudad de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol).
|País o zona
|Dónde ver
|Surinam
|Bluu, SCCNTV2 Suriname, YouTube, CONCACAF GO
|Guatemala
|FOX Guatemala, YouTube, CONCACAF GO
|El Salvador
|FOX El Salvador, YouTube, CONCACAF GO
|Nicaragua
|FOX Nicaragua, YouTube, CONCACAF GO
|Costa Rica
|FOX Costa Rica, YouTube, CONCACAF GO
|México (hora del centro)
|YouTube, CONCACAF GO
|Panamá
|FOX Panama, YouTube, CONCACAF GO
|Perú
|VPN
|Colombia
|VPN
|Ecuador
|VPN
|Venezuela
|VPN
|Estados Unidos (ET)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Estados Unidos (CT)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Estados Unidos (MT)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Estados Unidos (PT)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Bolivia
|VPN
|Chile
|VPN
|Argentina
|VPN
|Uruguay
|VPN
|Paraguay
|VPN
|Brasil (Brasilia)
|VPN
|España peninsular
|VPN
Para los aficionados en Guatemala, la oferta más completa estará en la TV de paga: FOX transmitirá el encuentro desde Ciudad de Guatemala. En Internet, podrás engancharte a la señal del encuentro a través de YouTube y CONCACAF GO, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.
En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube (usando un VPN si vives en Sudamérica). El partido comienza a las 7:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela; a las 9:00 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En Estados Unidos, la señal confirmada es Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One, con acceso también mediante YouTube y CONCACAF GO. El horario es 8:00 p. m. del Este, 7:00 p. m. del Centro y 5:00 p. m. del Pacífico.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?
Guatemala recibe a Surinam hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) de Ciudad de Guatemala a las 6:00 p. m. de Guatemala y México, 7:00 p. m. de Perú (8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT), según el calendario oficial de Concacaf.
|País o región
|Hora local
|Guatemala
|6:00 p. m.
|Surinam
|9:00 p. m.
|Perú
|7:00 p. m.
|México
|6:00 p. m.
|Colombia
|7:00 p. m.
|Ecuador
|7:00 p. m.
|Venezuela
|8:00 p. m.
|Chile
|8:00 p. m.
|Argentina y Uruguay
|9:00 p. m.
|Estados Unidos
|8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT
|España
|2:00 a. m. del martes 6
Alineaciones posibles de Guatemala vs. Surinam
Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; José Rosales, Jorge Aparicio; Antonio de Jesús “Chucho” López, Olger Escobar, William Fajardo (o Rudy Muñoz); Rubio Rubín. Entrenador: Luis Fernando Tena.
Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen (o Damil Dankerlui), Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Leliendal; Immanuel Pherai (’t Zand), Kenneth Paal; Jeredy Jubitana, Ramiro Lonwijk, Virgil Cleonise; Gyrano Kerk. Entrenador: Henk Fraser.