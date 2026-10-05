Guatemala y Surinam vuelven a verse las caras por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos seleccionados en la clasificación a los cuartos de final. Los Chapines están obligados a sumar de a tres puntos en casa para superar a sus rivales de turno y asegurar el pase a la siguiente ronda, mientras que De Natio, líder invicto con 7 puntos, necesita un empate o una victoria en condición de visitante para sellar de forma matemática su boleto a la próxima instancia. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, conoce qué canales de TV señal abierta y online siguen la cobertura del juego desde diferentes plataformas digitales.

¿En qué canal transmiten Guatemala vs. Surinam EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Guatemala recibe a Surinam este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27 . El inicio oficial está programado para las 6:00 p. m. en Ciudad de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol).

País o zona Dónde ver Surinam Bluu, SCCNTV2 Suriname, YouTube, CONCACAF GO Guatemala FOX Guatemala, YouTube, CONCACAF GO El Salvador FOX El Salvador, YouTube, CONCACAF GO Nicaragua FOX Nicaragua, YouTube, CONCACAF GO Costa Rica FOX Costa Rica, YouTube, CONCACAF GO México (hora del centro) YouTube, CONCACAF GO Panamá FOX Panama, YouTube, CONCACAF GO Perú VPN Colombia VPN Ecuador VPN Venezuela VPN Estados Unidos (ET) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos (CT) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos (MT) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos (PT) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Bolivia VPN Chile VPN Argentina VPN Uruguay VPN Paraguay VPN Brasil (Brasilia) VPN España peninsular VPN

Para los aficionados en Guatemala, la oferta más completa estará en la TV de paga: FOX transmitirá el encuentro desde Ciudad de Guatemala. En Internet, podrás engancharte a la señal del encuentro a través de YouTube y CONCACAF GO, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.

En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube (usando un VPN si vives en Sudamérica). El partido comienza a las 7:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela; a las 9:00 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En Estados Unidos, la señal confirmada es Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One, con acceso también mediante YouTube y CONCACAF GO. El horario es 8:00 p. m. del Este, 7:00 p. m. del Centro y 5:00 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?

Guatemala recibe a Surinam hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) de Ciudad de Guatemala a las 6:00 p. m. de Guatemala y México, 7:00 p. m. de Perú (8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT), según el calendario oficial de Concacaf.

País o región Hora local Guatemala 6:00 p. m. Surinam 9:00 p. m. Perú 7:00 p. m. México 6:00 p. m. Colombia 7:00 p. m. Ecuador 7:00 p. m. Venezuela 8:00 p. m. Chile 8:00 p. m. Argentina y Uruguay 9:00 p. m. Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT España 2:00 a. m. del martes 6

Alineaciones posibles de Guatemala vs. Surinam

Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; José Rosales, Jorge Aparicio; Antonio de Jesús “Chucho” López, Olger Escobar, William Fajardo (o Rudy Muñoz); Rubio Rubín. Entrenador: Luis Fernando Tena.

Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen (o Damil Dankerlui), Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Leliendal; Immanuel Pherai (’t Zand), Kenneth Paal; Jeredy Jubitana, Ramiro Lonwijk, Virgil Cleonise; Gyrano Kerk. Entrenador: Henk Fraser.