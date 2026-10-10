No te pierdas el partido entre Chivas de Guadalajara y Atlas. Información sobre las opciones de difusión en televisión y plataformas de streaming en tiempo real. | Crédito: Composición Depor
No te pierdas el partido entre Chivas de Guadalajara y Atlas. Información sobre las opciones de difusión en televisión y plataformas de streaming en tiempo real. | Crédito: Composición Depor

Chivas y Atlas se enfrentarán en un partido de pronóstico reservado en una edición más del Clásico Tapatío en el césped del Estadio Jalisco por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de octubre desde las 19:00 horas Tiempo del centro de México / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT, en un duelo que concentra la atención de los aficionados del fútbol mexicano. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara — Atlas EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Atlas vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Atlas vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Atlas EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?

Chivas de Guadalajara — Atlas, por la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 10 de octubre a las 19:00 horas del centro de México (21:00 ET en Estados Unidos).

País / regiónTV abiertaTV de pagaStreaming onlineHora de inicio
MéxicoCanal 5 TelevisaTUDNLayvtime19:00 h CDMX
Estados UnidosUnivisionTUDN USAUnivision NOW, TUDN App, ViX21:00 h ET
Estados Unidos – CentroUnivisionTUDN USAUnivision NOW, TUDN App, ViX20:00 h CT
Estados Unidos – PacíficoUnivisionTUDN USAUnivision NOW, TUDN App, ViX18:00 h PT
Disputa del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2026. Transmisión televisiva y opciones de streaming autorizadas para México y Estados Unidos. | Crédito: Composición Mag
Disputa del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2026. Transmisión televisiva y opciones de streaming autorizadas para México y Estados Unidos. | Crédito: Composición Mag

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara — Atlas HOY 10 de octubre?

El silbatazo inicial está fijado para las 19:00 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, las 20:00 del Centro y las 18:00 del Pacífico estadounidense.

País o zona horariaHora de inicioDía
México: CDMX y centro7:00 p. m.Sábado, 10 de octubre
México: Pacífico6:00 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: hora del Este (ET)9:00 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: hora del Centro (CT)8:00 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: montaña (MT)7:00 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: Pacífico (PT)6:00 p. m.Sábado, 10 de octubre
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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