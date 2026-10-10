Chivas y Atlas se enfrentarán en un partido de pronóstico reservado en una edición más del Clásico Tapatío en el césped del Estadio Jalisco por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de octubre desde las 19:00 horas Tiempo del centro de México / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT, en un duelo que concentra la atención de los aficionados del fútbol mexicano. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara — Atlas EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.
¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Atlas EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?
Chivas de Guadalajara — Atlas, por la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 10 de octubre a las 19:00 horas del centro de México (21:00 ET en Estados Unidos).
|País / región
|TV abierta
|TV de paga
|Streaming online
|Hora de inicio
|México
|Canal 5 Televisa
|TUDN
|Layvtime
|19:00 h CDMX
|Estados Unidos
|Univision
|TUDN USA
|Univision NOW, TUDN App, ViX
|21:00 h ET
|Estados Unidos – Centro
|Univision
|TUDN USA
|Univision NOW, TUDN App, ViX
|20:00 h CT
|Estados Unidos – Pacífico
|Univision
|TUDN USA
|Univision NOW, TUDN App, ViX
|18:00 h PT
¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara — Atlas HOY 10 de octubre?
El silbatazo inicial está fijado para las 19:00 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, las 20:00 del Centro y las 18:00 del Pacífico estadounidense.
|País o zona horaria
|Hora de inicio
|Día
|México: CDMX y centro
|7:00 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|México: Pacífico
|6:00 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: hora del Este (ET)
|9:00 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: hora del Centro (CT)
|8:00 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: montaña (MT)
|7:00 p. m.
|Sábado, 10 de octubre
|Estados Unidos: Pacífico (PT)
|6:00 p. m.
|Sábado, 10 de octubre